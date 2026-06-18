Почти 4 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами в Подмосковье

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Почти 4 тысячи пассажиров воспользовались водным общественным транспортом Подмосковья за первый месяц его работы в этом году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На данный момент работают три маршрута: в Коломне, Серпухове и Лыткарине.

"За первый месяц работы речной навигации в Подмосковье ей воспользовалось почти 4 тысячи пассажиров. Лидером по количеству пассажиров по традиции стал маршрут в Лыткарине — на нем проехало свыше 2 тысяч человек. В Серпухове теплоходом воспользовались более 1,1 тысячи человек, а в Коломне — более 540", — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.

Например, от причала "Лыткарино" до деревни Андреевское Ленинского округа курсирует катер "Стриж". Он преодолевает 800 метров за пять минут и будет ходить до 14 ноября. В Коломне теплоход "Москва-108" следует между остановками водного транспорта "Бочманово" и "Притыка". Длина маршрута — 24 километра, время в пути — полтора часа.

Также теплоход "Зуша" возит пассажиров между причалами "Серпухов" и "Сады". Расстояние в четыре километра он преодолевает примерно за 40 минут. Оба направления будут работать до 30 сентября.