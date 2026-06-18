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Почти 4 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами в Подмосковье - РИА Новости, 18.06.2026
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Новости Подмосковья
 
17:58 18.06.2026
Почти 4 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами в Подмосковье

Почти 4 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья за месяц

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТеплоход в Коломне
Теплоход в Коломне - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Теплоход в Коломне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Почти 4 тысячи пассажиров воспользовались водным общественным транспортом Подмосковья за первый месяц его работы в этом году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На данный момент работают три маршрута: в Коломне, Серпухове и Лыткарине.
"За первый месяц работы речной навигации в Подмосковье ей воспользовалось почти 4 тысячи пассажиров. Лидером по количеству пассажиров по традиции стал маршрут в Лыткарине — на нем проехало свыше 2 тысяч человек. В Серпухове теплоходом воспользовались более 1,1 тысячи человек, а в Коломне — более 540", — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Например, от причала "Лыткарино" до деревни Андреевское Ленинского округа курсирует катер "Стриж". Он преодолевает 800 метров за пять минут и будет ходить до 14 ноября. В Коломне теплоход "Москва-108" следует между остановками водного транспорта "Бочманово" и "Притыка". Длина маршрута — 24 километра, время в пути — полтора часа.
Также теплоход "Зуша" возит пассажиров между причалами "Серпухов" и "Сады". Расстояние в четыре километра он преодолевает примерно за 40 минут. Оба направления будут работать до 30 сентября.
Проезд можно оплатить наличными средствами, банковской картой или "Стрелкой".
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