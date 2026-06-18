Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до 17

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье увеличилось до 17 человек.
- Среди пострадавших двое детей.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Количество пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье увеличилось до 17 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"На 12.00 в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал о 16 пострадавших.