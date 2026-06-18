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Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до 17 - РИА Новости, 18.06.2026
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12:41 18.06.2026
Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до 17

Воробьев: число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до 17

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье увеличилось до 17 человек.
  • Среди пострадавших двое детей.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Количество пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье увеличилось до 17 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"На 12.00 в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал о 16 пострадавших.
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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