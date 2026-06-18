Транспортом "Мострансавто" воспользовались более 235 млн раз в Подмосковье

Кроме того, большинство жителей и гостей Подмосковья по-прежнему выбирают социальные карты — по ним прошли 109,5 миллиона поездок. На втором месте по популярности — банковские карты: при помощи них пассажиры оплачивали проезд более 79,2 миллиона раз. По карте "Стрелка" с начала года совершено 27,7 миллиона поездок, а картой "Тройка" пассажиры зафиксировали 19,1 миллиона операций.