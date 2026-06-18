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Транспортом "Мострансавто" воспользовались более 235 млн раз в Подмосковье - РИА Новости, 18.06.2026
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Новости Подмосковья
 
12:15 18.06.2026
Транспортом "Мострансавто" воспользовались более 235 млн раз в Подмосковье

Автобусами "Мострансавто" воспользовались свыше 235 миллионов раз в Подмосковье

© РИА Новости / Григорий СысоевАвтобус компании "Мострансавто"
Автобус компании Мострансавто - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Автобус компании "Мострансавто". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала 2026 года пассажиры совершили более 235,5 миллиона поездок на автобусах «Мострансавто» в Подмосковье.
  • Первое место по количеству поездок занимает МАП № 10 города Королев, где совершено почти 32 миллиона поездок.
  • Социальные карты остаются наиболее популярным способом оплаты проезда — по ним прошли 109,5 миллиона поездок.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Более 235,5 миллиона поездок совершили пассажиры на автобусах "Мострансавто" в Подмосковье с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Первое место занимает МАП № 10 города Королев — в его автобусах пассажиры совершили почти 32 миллиона поездок. Далее следует МАП № 11 города Балашиха с результатом — 29,9 миллиона операций. Третье место принадлежит МАП № 12 города Ногинск, где зафиксировано 23,7 миллиона трансакций.
Кроме того, большинство жителей и гостей Подмосковья по-прежнему выбирают социальные карты — по ним прошли 109,5 миллиона поездок. На втором месте по популярности — банковские карты: при помощи них пассажиры оплачивали проезд более 79,2 миллиона раз. По карте "Стрелка" с начала года совершено 27,7 миллиона поездок, а картой "Тройка" пассажиры зафиксировали 19,1 миллиона операций.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоролевБалашихаМострансавто
 
 
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