Транспортом "Мострансавто" воспользовались более 235 млн раз в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С начала 2026 года пассажиры совершили более 235,5 миллиона поездок на автобусах «Мострансавто» в Подмосковье.
- Первое место по количеству поездок занимает МАП № 10 города Королев, где совершено почти 32 миллиона поездок.
- Социальные карты остаются наиболее популярным способом оплаты проезда — по ним прошли 109,5 миллиона поездок.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Более 235,5 миллиона поездок совершили пассажиры на автобусах "Мострансавто" в Подмосковье с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Кроме того, большинство жителей и гостей Подмосковья по-прежнему выбирают социальные карты — по ним прошли 109,5 миллиона поездок. На втором месте по популярности — банковские карты: при помощи них пассажиры оплачивали проезд более 79,2 миллиона раз. По карте "Стрелка" с начала года совершено 27,7 миллиона поездок, а картой "Тройка" пассажиры зафиксировали 19,1 миллиона операций.