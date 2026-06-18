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Более 190 беспилотников атаковали Московский регион, пострадали 17 человек - РИА Новости, 18.06.2026
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11:47 18.06.2026 (обновлено: 15:14 18.06.2026)
Более 190 беспилотников атаковали Московский регион, пострадали 17 человек

При атаке БПЛА на Московский регион пострадали 17 человек, включая двоих детей

© РИА Новости / Таисия ЛисковецСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Сотрудники полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке БПЛА на Московский регион пострадали 17 человек, в том числе двое детей.
  • В больницах находятся 14 раненых.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Семнадцать человек получили ранения при атаке на Московский регион с использованием более 190 дронов, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
"На 12:00 <...> пострадали 17 человек, в том числе двое детей", — написал он в Telegram-канале.
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В Котельниках ранения получили девять человек, в Раменском — трое. В Люберцах, Солнечногорске и Дзержинском пострадали четверо. Также госпитализировали мужчину из ТЦ "Садовод". Четырнадцать человек сейчас находятся в больницах.
Губернатор пообещал оказать им всю необходимую поддержку.
Сегодня ВСУ предприняли самую массированную за два года атаку на Московский регион. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, несколько БПЛА смогли достичь нефтеперерабатывающего завода. Вспыхнувший там пожар локализовали.
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Воробьев утром сообщал, что в подмосковной Электростали обломки дрона упали на крышу частного дома, а в Жуковском беспилотник влетел в многоквартирное здание. В Люберцах повреждения получили фитнес-центр и объект в промзоне, загорелась кровля торгового центра "Белая дача". Кроме того, ущерб причинен частным домам в Чехове и Павловском Посаде. В поселке Крюково фрагменты беспилотников упали на несколько дачных участков.
В некоторых районах Московского региона приостановили движение транспорта. В аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово действовали временные ограничения, Жуковский обслуживают рейсы по согласованию.
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияЖуковскийЛюберцыАндрей ВоробьевВооруженные силы УкраиныШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
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