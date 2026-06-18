В Подмосковье потушили крышу ТЦ "Белая Дача"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра «Белая Дача», из-за чего произошло возгорание.
- Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание на 25 квадратных метрах.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Возгорание кровли в ТЦ "Белая Дача" ликвидировано на 25 "квадратах", сообщает подмосковный главк МЧС России.
"Сегодня утром обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра "Белая Дача". Произошло возгорание кровли. Оперативно прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар на 25 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
К ликвидации возгорания привлекались 20 человек и шесть единиц техники.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра "Белая Дача", произошло возгорание. После этого ТЦ был временно закрыт.