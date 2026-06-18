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В Подмосковье потушили крышу ТЦ "Белая Дача" - РИА Новости, 18.06.2026
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11:46 18.06.2026 (обновлено: 12:07 18.06.2026)
В Подмосковье потушили крышу ТЦ "Белая Дача"

Возгорание крыши подмосковного ТЦ "Белая Дача" ликвидировали

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра «Белая Дача», из-за чего произошло возгорание.
  • Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание на 25 квадратных метрах.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Возгорание кровли в ТЦ "Белая Дача" ликвидировано на 25 "квадратах", сообщает подмосковный главк МЧС России.
"Сегодня утром обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра "Белая Дача". Произошло возгорание кровли. Оперативно прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар на 25 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
К ликвидации возгорания привлекались 20 человек и шесть единиц техники.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра "Белая Дача", произошло возгорание. После этого ТЦ был временно закрыт.
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