В Петербурге водитель кроссовера сбил двух пешеходов на тротуаре

Краткий пересказ от РИА ИИ В Выборгском районе Санкт-Петербурга водитель Hyundai Creta выехал на тротуар и сбил двух пешеходов.

Пострадавшие госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии, водитель доставлен в больницу в состоянии клинической смерти.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Водитель кроссовера сбил двух пешеходов на тротуаре в Выборгском районе Санкт-Петербурга, пострадавшие госпитализированы, сам водитель доставлен в больницу в состоянии клинической смерти, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как говорится в Telegram-канале ведомства, в четверг днем на Боткинской улице, 13 водитель Hyundai Creta по неустановленной причине выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов.

"В результате происшествия пострадали двое мужчин в возрасте 25 лет. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, второй — в легком. Водитель, личность которого устанавливается, доставлен в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти", – говорится в сообщении.