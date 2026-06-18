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В Петербурге водитель кроссовера сбил двух пешеходов на тротуаре - РИА Новости, 18.06.2026
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16:52 18.06.2026 (обновлено: 16:56 18.06.2026)
В Петербурге водитель кроссовера сбил двух пешеходов на тротуаре

В Выборгском районе Петербурга кроссовер сбил двух пешеходов

© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиПоследствия ДТП в Выборгском районе Санкт-Петербурга. 18 июня 2026
Последствия ДТП в Выборгском районе Санкт-Петербурга. 18 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Последствия ДТП в Выборгском районе Санкт-Петербурга. 18 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Выборгском районе Санкт-Петербурга водитель Hyundai Creta выехал на тротуар и сбил двух пешеходов.
  • Пострадавшие госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии, водитель доставлен в больницу в состоянии клинической смерти.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Водитель кроссовера сбил двух пешеходов на тротуаре в Выборгском районе Санкт-Петербурга, пострадавшие госпитализированы, сам водитель доставлен в больницу в состоянии клинической смерти, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как говорится в Telegram-канале ведомства, в четверг днем на Боткинской улице, 13 водитель Hyundai Creta по неустановленной причине выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов.
"В результате происшествия пострадали двое мужчин в возрасте 25 лет. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, второй — в легком. Водитель, личность которого устанавливается, доставлен в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти", – говорится в сообщении.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, добавили в ГУМВД.
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ПроисшествияВыборгский районСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Hyundai Creta
 
 
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