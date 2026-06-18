Киево-Печерская лавра пострадала из-за работы ПВО Украины, заявил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киево-Печерская лавра пострадала в результате некорректной работы украинского ПВО.
- На видео очевидцев событий видны осколки американских ракет Patriot.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о том, что якобы Россия атаковала храм, нужны для получения финансовой поддержки от западных стран на вооружение Киева и ужесточения санкций против Москвы.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Киево-Печерская лавра пострадала в результате некорректной работы украинского ПВО, на видео очевидцев событий видны осколки американских ракет Patriot, это оружие Киеву поставлял Запад, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше Успенского собора лавры. Позже в Минобороны России заявили, что лавра была поражена ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности.
"Храм пострадал из-за неумелой попытки украинского расчета ПВО сбить российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" с помощью ракет американского ЗРК Patriot… Именно такие боеприпасы на днях получил режим (Владимира – ред.) Зеленского от своих европейских союзников", - заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Она отметила, что заявления о том, что якобы Россия атаковала храм, нужны для того, чтобы западные страны выделили больше денег на вооружение Киева и ужесточили санкции против Москвы. Кроме того, официальный представитель МИД РФ предположила, что пожар в Успенском соборе был попыткой скрыть следы воровства церковного имущества.
"Зеленский умолчал о разграблении киевским режимом самой лавры и выносе находившихся там мощей святых, чтобы затем продать (что-то из этих реликвий – ред.) на Запад", - добавила она.
Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.