Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство РФ в Париже заявило, что французские власти покрывают и превозносят преступления киевского режима.
- На украинском стенде на оборонной выставке Eurosatory рекламируют украинское оружие, демонстрируя видео с пожаром и подписью о якобы инфраструктуре в России.
ПАРИЖ, 18 июн – РИА Новости. Посольство РФ в Париже, комментируя РИА Новости показ кадров ударов якобы по РФ на украинском стенде на оборонной выставке Eurosatory, заявило, что французские власти покрывают и превозносят преступления киевского режима.
Ранее корреспондент РИА Новости, изучив материалы в соцсетях, выяснил, что украинское оружие на оборонной выставке Eurosatory рекламируют, демонстрируя видео с пожаром и подписью о якобы инфраструктуре в России.
"Французские власти не только покрывают, но еще и превозносят преступные деяния украинской военщины, в том числе преднамеренные удары по гражданским объектам. Официальные французские представители до сих пор не проронили ни слова сочувствия жертвам теракта Киева в Старобельске", - заявили РИА Новости в посольстве.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.