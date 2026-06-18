Париж покрывает преступления Киева, заявили в российском посольстве

ПАРИЖ, 18 июн – РИА Новости. Посольство РФ в Париже, комментируя РИА Новости показ кадров ударов якобы по РФ на украинском стенде на оборонной выставке Eurosatory, заявило, что французские власти покрывают и превозносят преступления киевского режима.