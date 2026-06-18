Рейтинг@Mail.ru
Париж покрывает преступления Киева, заявили в российском посольстве - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 18.06.2026
Париж покрывает преступления Киева, заявили в российском посольстве

Посольство: Франция превозносит преступления Киева на выставке Eurosatory

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Париж с холма Монмартр
Вид на Париж с холма Монмартр - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид на Париж с холма Монмартр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство РФ в Париже заявило, что французские власти покрывают и превозносят преступления киевского режима.
  • На украинском стенде на оборонной выставке Eurosatory рекламируют украинское оружие, демонстрируя видео с пожаром и подписью о якобы инфраструктуре в России.
ПАРИЖ, 18 июн – РИА Новости. Посольство РФ в Париже, комментируя РИА Новости показ кадров ударов якобы по РФ на украинском стенде на оборонной выставке Eurosatory, заявило, что французские власти покрывают и превозносят преступления киевского режима.
Ранее корреспондент РИА Новости, изучив материалы в соцсетях, выяснил, что украинское оружие на оборонной выставке Eurosatory рекламируют, демонстрируя видео с пожаром и подписью о якобы инфраструктуре в России.
Париж - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Посольство назвало показ ударов по России на выставке во Франции шабашем
Вчера, 03:10
"Французские власти не только покрывают, но еще и превозносят преступные деяния украинской военщины, в том числе преднамеренные удары по гражданским объектам. Официальные французские представители до сих пор не проронили ни слова сочувствия жертвам теракта Киева в Старобельске", - заявили РИА Новости в посольстве.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Российский посол передал МИД Франции фото последствий теракта ВСУ в ЛНР
29 мая, 17:06
 
В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаПарижЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала