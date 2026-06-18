В Тирасполе открыли памятник по мотивам фильма "Офицеры"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тираспольском Суворовском военном училище открыли памятник «Суворовская честь».
- Памятник посвящен воинскому мужеству, чести и преданному служению Отечеству и представляет собой сцену из фильма «Офицеры».
- В 2026 году из училища выпускаются 23 суворовца.
ТИРАСПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Памятник по мотивам популярного советского фильма "Офицеры" открыли в четверг в ходе торжественной церемонии выпуска завершивших учебу в Тираспольском Суворовском военном училище, сообщила пресс-служба минобороны Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"До начала торжественной церемонии у входа в училище, состоялось открытие памятника "Суворовская честь". Он посвящен воинскому мужеству, чести и преданному служению Отечеству. Мемориал стал данью глубокого уважения всем поколениям защитников Родины, олицетворяя неразрывную преемственность и верность Воинской присяге", - говорится в сообщении.
Памятник представляет собой сцену из легендарного фильма "Офицеры", где боевой ветеран надевает генеральскую фуражку на голову маленького суворовца. Главным духовным ориентиром для выпускников у подножия монумента стали культовые слова: "Есть такая профессия – Родину защищать".
В 2026 году стены Тираспольского Суворовского военного училища покидают 23 выпускника.
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