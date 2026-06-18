В Тирасполе открыли памятник по мотивам фильма "Офицеры"

"До начала торжественной церемонии у входа в училище, состоялось открытие памятника "Суворовская честь". Он посвящен воинскому мужеству, чести и преданному служению Отечеству. Мемориал стал данью глубокого уважения всем поколениям защитников Родины, олицетворяя неразрывную преемственность и верность Воинской присяге", - говорится в сообщении.