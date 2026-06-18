Палестина уверена в необходимости найти общий язык с Израилем, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Палестина уверена в необходимости найти общий язык с Израилем.
- Палестина надеется на роль России и США в решении палестинского вопроса.
- Посол Палестины отметил уверенность в России и ее роли для решения палестинского вопроса, а также упомянул заявление президента Владимира Путина о необходимости решать палестинский вопрос.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Палестина уверена в необходимости найти общий язык с Израилем и надеется в этом на Россию и США, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
"Мы уверены, что должны найти общий язык с израильтянами, но они до сих пор этого не хотят. И поэтому мы надеемся, что хорошие американо-российские отношения смогут изменить ситуацию", - сказал он "Известиям".
Как отметил дипломат, американцы брали на себя вопрос урегулирования в секторе Газа, но ничего не делают по этой теме. В то же время, палестинская сторона уверена в России и ее роли для решения палестинского вопроса, добавил он.
"Мы уверены в России, мы уверены в роли России сегодня и завтра, и послезавтра. И я напомню заявление президента Владимира Путина в Санкт-Петербурге, когда он говорил о необходимости решать палестинский вопрос. Потому что без решения палестинского вопроса на Ближнем Востоке будут проблемы везде", - сказал посол.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий выступает источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское государство.
Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.