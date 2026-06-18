Палестина уверена в необходимости найти общий язык с Израилем, заявил посол

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Палестина уверена в необходимости найти общий язык с Израилем и надеется в этом на Россию и США, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

"Мы уверены, что должны найти общий язык с израильтянами, но они до сих пор этого не хотят. И поэтому мы надеемся, что хорошие американо-российские отношения смогут изменить ситуацию", - сказал он "Известиям".