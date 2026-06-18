Попова: Россия остановила рост ожирения среди учеников младших классов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России удалось остановить увеличение числа учеников младших классов с ожирением, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Это произошло благодаря вложению государственных средств в организацию бесплатного питания по определенным правилам.
- Также у детей поменялись вкусовые привычки.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В России удалось остановить увеличение числа учеников младших классов с ожирением, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы остановили рост темпов <...> в результате того, что государство вложило очень большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определенным правилам", — рассказала она.
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По ее словам, у детей также поменялись вкусовые привычки: они стали есть меньше соли и сахара.
"Теперь необходимо донести этот навык до других возрастных групп", — отметила глава ведомства.
Как рассказывал министр здравоохранения Михаил Мурашко, ожирение стало серьезным вызовом для населения России. Ситуация с несовершеннолетними пациентами стабилизировалась, и даже наблюдается положительная динамика. Однако число взрослых с этим диагнозом растет. Для борьбы с заболеванием власти предпринимают как медикаментозные, так и хирургические меры. Часть из них входит в программу государственной гарантии.