Попова: Россия остановила рост ожирения среди учеников младших классов

Краткий пересказ от РИА ИИ В России удалось остановить увеличение числа учеников младших классов с ожирением, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Это произошло благодаря вложению государственных средств в организацию бесплатного питания по определенным правилам.

Также у детей поменялись вкусовые привычки.

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В России удалось остановить увеличение числа учеников младших классов с ожирением, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы остановили рост темпов <...> в результате того, что государство вложило очень большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определенным правилам", — рассказала она.

По ее словам, у детей также поменялись вкусовые привычки: они стали есть меньше соли и сахара.

"Теперь необходимо донести этот навык до других возрастных групп", — отметила глава ведомства.