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В Оренбуржье осудили мужчину, убившего шесть женщин 20 лет назад - РИА Новости, 18.06.2026
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08:32 18.06.2026 (обновлено: 11:07 18.06.2026)
В Оренбуржье осудили мужчину, убившего шесть женщин 20 лет назад

Убивший шесть женщин в Оренбуржье 20 лет назад получил 18 лет колонии

© Фото : Прокуратура Оренбургской области/TelegramУлики по делу об изнасиловании и убийстве шести женщин в Оренбургской области
Улики по делу об изнасиловании и убийстве шести женщин в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Прокуратура Оренбургской области/Telegram
Улики по делу об изнасиловании и убийстве шести женщин в Оренбургской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Бугуруслане Оренбургской области вынесли приговор мужчине, который 20 лет назад изнасиловал и убил шесть женщин.
  • Подсудимого признали виновным и приговорили к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
  • Мужчину задержали только через 17 лет после преступлений, когда удалось соотнести с его личностью биологические следы, обнаруженные на месте преступления.
УФА, 18 июн — РИА Новости. В городе Бугуруслане Оренбургской области вынесли приговор мужчине, который 20 лет назад изнасиловал и убил шесть женщин, сообщила региональная прокуратура.
"Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в релизе.
Шестидесятилетнего подсудимого признали виновным по статье "Убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием". В 2005-2008 годах его жертвами стали шесть жительниц Бугуруслана. Как установил суд, он предлагал одиноким женщинам подвезти их, а затем под разными предлогами сворачивал с дороги в лесопосадку и насиловал. Чтобы скрыть следы преступлений, обвиняемый убивал женщин при помощи веревки и газового ключа.
Скрываясь от уголовной ответственности, мужчина покинул Бугуруслан и уехал в Саратовскую область. Вышли на него только через 17 лет, когда удалось соотнести с его личностью биологические следы, обнаруженные на месте преступления.
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