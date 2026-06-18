В Оренбуржье осудили мужчину, убившего шесть женщин 20 лет назад

Шестидесятилетнего подсудимого признали виновным по статье "Убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием". В 2005-2008 годах его жертвами стали шесть жительниц Бугуруслана. Как установил суд, он предлагал одиноким женщинам подвезти их, а затем под разными предлогами сворачивал с дороги в лесопосадку и насиловал. Чтобы скрыть следы преступлений, обвиняемый убивал женщин при помощи веревки и газового ключа.