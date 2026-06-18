Двух пострадавших при атаке ВСУ в Брянской области прооперировали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Взрослому и ребенку, пострадавшим из-за атаки ВСУ на автобус в Брянской области, провели операции.
- Состояние пострадавших стабилизировано, появилась возможность провести медицинскую эвакуацию.
- По данным Минздрава РФ, в результате атаки ранены семь человек, в том числе пятеро детей.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Взрослому и ребенку, пострадавшим из-за атаки ВСУ на автобус в Брянской области, провели операции, их состояние стабилизировано, появилась возможность провести медицинскую эвакуацию, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Как сообщил ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров. По данным Минздрава РФ, ранены семь человек, в том числе пятеро детей, им оказывается помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.