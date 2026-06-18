В Ростовской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростовской области объявлена ракетная опасность.
- МЧС рекомендовало жителям проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Ростовской области, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
"В Ростовской области объявлена ракетная опасность. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18