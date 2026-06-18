В Ярославской области отменили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности.
- Опасность была объявлена в регионе почти восемь часов назад.
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Опасность была объявлена в регионе почти восемь часов назад.
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