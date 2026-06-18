Театр в Одессе оштрафовали за использование русского языка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Театр "Маски" в Одессе оштрафовали за вывески на русском языке и русскоязычные сообщения на страницах в соцсетях.
- Протоколы также были составлены за общение одного из работников театра с посетителями на русском языке.
- Общая сумма штрафов, наложенных на театр, составила 17 тысяч гривен (почти 380 долларов).
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Театр "Маски" в Одессе оштрафовали за вывески на русском языке и русскоязычные сообщения на страницах в соцсетях, сообщили в офисе уполномоченного по защите государственного языка на Украине.
"Представительница уполномоченного по защите государственного языка сообщила о результатах выездной проверки Одесского театра… было составлено четыре протокола", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте языкового омбудсмена.
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В офисе омбудсмена уточнили, что протоколы, в частности составлены за то, что один из работников театра "Маски" говорил с посетителями на русском языке, за вывески на "негосударственном языке", русскоязычные сообщения на страницах театра в соцсетях.
"В марте этого года по результатам осуществления мероприятий государственного контроля за применением государственного языка уполномоченным по защите государственного языка на этот же театр наложено взыскание в виде штрафов на общую сумму 17 тысяч гривен (почти 380 долларов – ред.), - добавили в офисе языкового омбудсмена.
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук 12 июня сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.