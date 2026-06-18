Театр в Одессе оштрафовали за использование русского языка

Краткий пересказ от РИА ИИ Театр "Маски" в Одессе оштрафовали за вывески на русском языке и русскоязычные сообщения на страницах в соцсетях.

Протоколы также были составлены за общение одного из работников театра с посетителями на русском языке.

Общая сумма штрафов, наложенных на театр, составила 17 тысяч гривен (почти 380 долларов).

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Театр "Маски" в Одессе оштрафовали за вывески на русском языке и русскоязычные сообщения на страницах в соцсетях, сообщили в офисе уполномоченного по защите государственного языка на Украине.

"Представительница уполномоченного по защите государственного языка сообщила о результатах выездной проверки Одесского театра… было составлено четыре протокола", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте языкового омбудсмена.

В офисе омбудсмена уточнили, что протоколы, в частности составлены за то, что один из работников театра "Маски" говорил с посетителями на русском языке, за вывески на "негосударственном языке", русскоязычные сообщения на страницах театра в соцсетях.

"В марте этого года по результатам осуществления мероприятий государственного контроля за применением государственного языка уполномоченным по защите государственного языка на этот же театр наложено взыскание в виде штрафов на общую сумму 17 тысяч гривен (почти 380 долларов – ред.), - добавили в офисе языкового омбудсмена.