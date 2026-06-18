Чернышенко рассказал о работе по профилактике социального сиротства

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что работа по профилактике социального сиротства в России дает значимые результаты.

В Забайкалье стартовала стратегическая сессия «Семья на первом месте: профилактика алкогольной и наркотической зависимости родителей».

Благодаря новым механизмам помощи и развитию межведомственного взаимодействия в регионах снижается число детей, находящихся в учреждениях.

ЧИТА, 18 июн – РИА Новости. Работа по профилактике социального сиротства в России уже дает значимые результаты, снижается число детей, находящихся в учреждениях, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В Забайкалье в четверг стартовала стратегическая сессия "Семья на первом месте: профилактика алкогольной и наркотической зависимости родителей".

"Важным этапом… стало завершение Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Ее логичным продолжением стало создание по распоряжению президента межведомственной рабочей группы по вопросам помощи семьям с детьми и профилактике социального сиротства. Уже сегодня эта работа дает значимые результаты. Реализуемая программа "Дети в семье" подтверждает эффективность семьесберегающего подхода", - привели на открытии сессии приветственное обращение Чернышенко к участникам.

По словам вице-премьера, благодаря внедрению новых механизмов помощи и развитию межведомственного взаимодействия в регионах снижается число детей, находящихся в учреждениях.