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Чернышенко рассказал о работе по профилактике социального сиротства - РИА Новости, 18.06.2026
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05:36 18.06.2026
Чернышенко рассказал о работе по профилактике социального сиротства

Чернышенко: работа по профилактике социального сиротства дает результаты

© Фото предоставлено аппаратом вице-премьераЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото предоставлено аппаратом вице-премьера
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что работа по профилактике социального сиротства в России дает значимые результаты.
  • В Забайкалье стартовала стратегическая сессия «Семья на первом месте: профилактика алкогольной и наркотической зависимости родителей».
  • Благодаря новым механизмам помощи и развитию межведомственного взаимодействия в регионах снижается число детей, находящихся в учреждениях.
ЧИТА, 18 июн – РИА Новости. Работа по профилактике социального сиротства в России уже дает значимые результаты, снижается число детей, находящихся в учреждениях, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В Забайкалье в четверг стартовала стратегическая сессия "Семья на первом месте: профилактика алкогольной и наркотической зависимости родителей".
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"Важным этапом… стало завершение Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Ее логичным продолжением стало создание по распоряжению президента межведомственной рабочей группы по вопросам помощи семьям с детьми и профилактике социального сиротства. Уже сегодня эта работа дает значимые результаты. Реализуемая программа "Дети в семье" подтверждает эффективность семьесберегающего подхода", - привели на открытии сессии приветственное обращение Чернышенко к участникам.
По словам вице-премьера, благодаря внедрению новых механизмов помощи и развитию межведомственного взаимодействия в регионах снижается число детей, находящихся в учреждениях.
"Все больше семей получают поддержку в кризисной ситуации, а дети возвращаются в родную семью. Ключевая задача - обеспечить масштабирование. В каждом субъекте Российской Федерации важно выстроить четкое межведомственное взаимодействие, усилить раннюю профилактику, повысить качество помощи семьям в кризисной ситуации", - отметил Чернышенко.
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