Новосибирск примет "Финал шести" Кубка России по волейболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Финал шести" Кубка России среди мужских клубов пройдет в Новосибирске с 25 по 31 января 2027 года.
- В "Финал шести" выйдут три лучшие команды первого круга предстоящего розыгрыша чемпионата России и победитель Кубка легенд памяти советского волейболиста Владимира Ивановича Саввина, а также участники, определенные по итогам отборочного тура и получившие специальное приглашение от ВФВ.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Финал шести" Кубка России среди мужских клубов состоится в Новосибирске, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Турнир пройдет с 25 по 31 января 2027 года на "Локомотив Арене". В последний раз Новосибирск принимал "Финал шести" в 2010 году.
В "Финал шести" пройдут три лучшие команды первого круга предстоящего розыгрыша чемпионата России, а также победитель Кубка легенд памяти советского волейболиста Владимира Ивановича Саввина (9-11 октября). Пятый участник станет известен по итогам отборочного тура (24 и 28 декабря) между командой, ставшей четвертой в первом круге Суперлиги, и обладателем Кубка телеканала "Волейбол" (7-9 октября). Последнее место займет клуб, получивший специальное приглашение от ВФВ.
Действующим обладателем Кубка России является московское "Динамо". В решающем матче "бело-голубые" обыграли петербургский "Зенит". Турнир прошел в мае в Москве.