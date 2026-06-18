Новосибирск примет "Финал шести" Кубка России по волейболу

В "Финал шести" пройдут три лучшие команды первого круга предстоящего розыгрыша чемпионата России, а также победитель Кубка легенд памяти советского волейболиста Владимира Ивановича Саввина (9-11 октября). Пятый участник станет известен по итогам отборочного тура (24 и 28 декабря) между командой, ставшей четвертой в первом круге Суперлиги, и обладателем Кубка телеканала "Волейбол" (7-9 октября). Последнее место займет клуб, получивший специальное приглашение от ВФВ.