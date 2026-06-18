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Новосибирск примет "Финал шести" Кубка России по волейболу - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Волейбол
 
13:22 18.06.2026
Новосибирск примет "Финал шести" Кубка России по волейболу

"Финал шести" Кубка России по волейболу пройдет в Новосибирске в январе

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВолейбол. Мужчины. "Финал шести"
Волейбол. Мужчины. Финал шести - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Волейбол. Мужчины. "Финал шести". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Финал шести" Кубка России среди мужских клубов пройдет в Новосибирске с 25 по 31 января 2027 года.
  • В "Финал шести" выйдут три лучшие команды первого круга предстоящего розыгрыша чемпионата России и победитель Кубка легенд памяти советского волейболиста Владимира Ивановича Саввина, а также участники, определенные по итогам отборочного тура и получившие специальное приглашение от ВФВ.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Финал шести" Кубка России среди мужских клубов состоится в Новосибирске, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Турнир пройдет с 25 по 31 января 2027 года на "Локомотив Арене". В последний раз Новосибирск принимал "Финал шести" в 2010 году.
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В "Финал шести" пройдут три лучшие команды первого круга предстоящего розыгрыша чемпионата России, а также победитель Кубка легенд памяти советского волейболиста Владимира Ивановича Саввина (9-11 октября). Пятый участник станет известен по итогам отборочного тура (24 и 28 декабря) между командой, ставшей четвертой в первом круге Суперлиги, и обладателем Кубка телеканала "Волейбол" (7-9 октября). Последнее место займет клуб, получивший специальное приглашение от ВФВ.
Действующим обладателем Кубка России является московское "Динамо". В решающем матче "бело-голубые" обыграли петербургский "Зенит". Турнир прошел в мае в Москве.
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