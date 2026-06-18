В Норвегии предложили оснастить новую бригаду старыми танками Leopard

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы Норвегии предлагают оснастить новую бригаду в области Финнмарк старыми танками Leopard из-за отсутствия средств на покупку новых.

В Финнмаркской бригаде планируется увеличение численности личного состава до четырех тысяч человек и размещение штаб-квартиры подразделения в коммуне Порсангер.

Парламент Норвегии требует, чтобы Финнмаркская бригада была полностью готова к 2033 году.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Норвегии предлагают оснастить новую бригаду в области Финнмарк, граничащей с Россией, старыми танками Leopard, потому что на новые нет денег, сообщает норвежская Вооруженные силы Норвегии предлагают оснастить новую бригаду в области Финнмарк, граничащей с Россией, старыми танками Leopard, потому что на новые нет денег, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на документ ВС.

В августе 2025 года министерство обороны Норвегии сообщило, что в граничащей с Россией области Финнмарк была сформирована новая военная бригада "на фоне нестабильной ситуации в сфере безопасности". Сейчас в Норвегии две бригады: новая Финнмаркская и "Север", однако в будущем будет сформирована третья бригада - "Юг".

"Боевые кони (танки - ред.) типа (Leopard - ред.) 2A4, которым более 40 лет, отправятся в Финнмарк", - говорится в сообщении NRK.

По данным телерадиокомпании, этой весной из Германии в Норвегию прибыли первые танки типа Leopard 2A8. В последующие три года норвежская армия получит еще 54 таких танка. Общая стоимость закупки составляет около двух миллиардов долларов.

"В настоящий момент у нас нет средств на покупку новых танков для Финнмарка", - заявил командующий армией генерал-майор Ларс Лервик.

По его утверждению, эти танки в рабочем состоянии.

Как сообщает NRK, в четверг ВС Норвегии опубликовали так называемое исследование о выборе концептуального решения по Финнмаркской бригаде, то есть план ее оснащения и усиления. Документ предусматривает увеличение общей численности личного состава до четырех тысяч человек, размещение штаб-квартиры подразделения в коммуне Порсангер и оснащение батальона в Порсангере танками и дополнительными войсками пехоты. Кроме того, в документе отдельно упомянуты беспилотные системы вооружения, включая БПЛА и системы для противодействия им. Этот документ носит рекомендательный характер, добавляет NRK.

Как напоминает телерадиокомпания, парламент Норвегии требует, чтобы Финнмаркская бригада была полностью готова к 2033 году, на два года раньше, чем планировалось.

В апреле 2025 года правительство Норвегии внесло в парламент предложение о выделении примерно 1,6 миллиарда долларов на оборонные проекты, включая приобретение 24 новых самоходных южнокорейских гаубиц K9 Thunder для новой бригады в граничащем с Россией норвежском регионе Финнмарк. Как сообщает NRK, ожидается, что они поступят на вооружение в 2028 году.