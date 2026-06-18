В Нью-Йорке человек погиб, когда лошадь перевернула карету

Краткий пересказ от РИА ИИ В Центральном парке Нью-Йорка лошадь понесла карету, которая столкнулась с другим экипажем.

Восемнадцатилетний мужчина упал с повозки и был доставлен в медицинский центр, где врачи констатировали его смерть.

Полиция продолжает расследование, арестов пока не произведено.

НЬЮ-ЙОРК, 18 июн - РИА Новости. Молодой человек погиб в Центральном парке Нью-Йорка, когда лошадь понесла карету и столкнулась с другим экипажем, сообщили РИА Новости в полиции города.

"Восемнадцатилетний мужчина упал с повозки, скорая доставила его в медицинский центр, где констатировали его смерть", - сообщили в полиции.

Правоохранители сообщили, что больше никто не пострадал, случившееся изучают. "Расследование продолжается, никаких арестов не произведено", - сообщили в полиции.

Как сообщил собеседник агентства, полицейские прибыли в Центральный парк после звонка в срочные службы с просьбой о помощи.