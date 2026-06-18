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В Нью-Йорке человек погиб, когда лошадь перевернула карету - РИА Новости, 18.06.2026
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04:33 18.06.2026
В Нью-Йорке человек погиб, когда лошадь перевернула карету

В Нью-Йорке лошадь понесла карету и столкнулась с другим экипажем, мужчина погиб

CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Центральном парке Нью-Йорка лошадь понесла карету, которая столкнулась с другим экипажем.
  • Восемнадцатилетний мужчина упал с повозки и был доставлен в медицинский центр, где врачи констатировали его смерть.
  • Полиция продолжает расследование, арестов пока не произведено.
НЬЮ-ЙОРК, 18 июн - РИА Новости. Молодой человек погиб в Центральном парке Нью-Йорка, когда лошадь понесла карету и столкнулась с другим экипажем, сообщили РИА Новости в полиции города.
"Восемнадцатилетний мужчина упал с повозки, скорая доставила его в медицинский центр, где констатировали его смерть", - сообщили в полиции.
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Правоохранители сообщили, что больше никто не пострадал, случившееся изучают. "Расследование продолжается, никаких арестов не произведено", - сообщили в полиции.
Как сообщил собеседник агентства, полицейские прибыли в Центральный парк после звонка в срочные службы с просьбой о помощи.
Очевидцы в соцсетях делятся кадрами произошедшего, запечатлевшими, как лошадь набирает скорость, поднимая пыль, карета раскачивается из стороны в сторону. За ней бежит мужчина в распахнутой белой рубашке. На другом видео: экипаж выехала на дорогу, столкнувшись с другой повозкой и перевернулся.
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