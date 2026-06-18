В Ниамее вооруженные люди проникли в аэропортовую зону

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе международного аэропорта имени Диори Хамани в Ниамее с раннего утра слышен ожесточенный огонь из тяжелого оружия.
- Нападавшим удалось проникнуть в аэропортовую зону, которая сейчас оцеплена, а силы обороны и безопасности Нигера находятся в состоянии максимальной готовности.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вооруженным людям удалось проникнуть в аэропортовую зону в столице Нигера Ниамее, в районе которой слышен ожесточенный огонь из тяжелого оружия, сообщает радиостанция RFI.
"Ожесточенный огонь из тяжелого оружия слышен с раннего утра в районе международного аэропорта имени Диори Хамани в Ниамее. Огонь продолжается. Зона оцеплена. Нападавшим удалось проникнуть в аэропортовую зону. Силы обороны и безопасности Нигера находятся в состоянии максимальной готовности", - сообщает радиостанция.
Ранее в четверг агентство Рейтер распространило информацию о взрывах и непрерывной стрельбе, которые более часа звучали в аэропорту столицы Нигера, силы безопасности оцепили этот район.
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2 февраля, 22:24