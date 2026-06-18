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"Испугались сами себя": Непомнящий объяснил неудачный старт Узбекистана - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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21:25 18.06.2026
"Испугались сами себя": Непомнящий объяснил неудачный старт Узбекистана

Непомнящий: игроки Узбекистана на ЧМ испугались не колумбийцев, а самих себя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВалерий Непомнящий
Валерий Непомнящий - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Узбекистана испугались самих себя в дебютном матче на чемпионате мира против команды Колумбии, заявил РИА Новости бывший тренер узбекистанской национальной команды Валерий Непомнящий.
В среду сборная Узбекистана дебютировала на чемпионатах мира, проиграв команде Колумбии со счетом 1:3 в матче группы K, который прошел в Мехико. Первый мяч узбекистанцев на чемпионатах мира забил бывший полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.
ЧМ по футболу 2026
18 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
Узбекистан
1 : 3
Колумбия
60‎’‎ • Аббосбек Файзуллаев
40‎’‎ • Даниэль Муньос
(Луис Диас)
65‎’‎ • Луис Диас
(Густаво Пуэрта)
90‎’‎ • Хаминтон Кампас
(Хуан Эрнандес)
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"Сборная Узбекистана не испугалась соперника. Она испугалась сама себя. Хочу отметить, что из трех звездных игроков сборной двое сыграли на высоком уровне - Хусанов и Файзуллаев. И дело не в том, что последний забил гол. Они действительно играли хорошо на фоне очень сильной команды", - подчеркнул собеседник агентства.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Узбекистана на групповой стадии также сыграет с командами Португалии (23 июня) и ДР Конго (27 июня).
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ФутболВалерий НепомнящийАббосбек ФайзуллаевЧМ по футболу 2026Колумбия
 
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