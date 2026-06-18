"Испугались сами себя": Непомнящий объяснил неудачный старт Узбекистана

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Узбекистана испугались самих себя в дебютном матче на чемпионате мира против команды Колумбии, заявил РИА Новости бывший тренер узбекистанской национальной команды Валерий Непомнящий.

В среду сборная Узбекистана дебютировала на чемпионатах мира, проиграв команде Колумбии со счетом 1:3 в матче группы K, который прошел в Мехико. Первый мяч узбекистанцев на чемпионатах мира забил бывший полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

"Сборная Узбекистана не испугалась соперника. Она испугалась сама себя. Хочу отметить, что из трех звездных игроков сборной двое сыграли на высоком уровне - Хусанов и Файзуллаев. И дело не в том, что последний забил гол. Они действительно играли хорошо на фоне очень сильной команды", - подчеркнул собеседник агентства.