"Испугались сами себя": Непомнящий объяснил неудачный старт Узбекистана

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Узбекистана испугались самих себя в дебютном матче на чемпионате мира против команды Колумбии, заявил РИА Новости бывший тренер узбекистанской национальной команды Валерий Непомнящий.
В среду сборная Узбекистана дебютировала на чемпионатах мира, проиграв команде Колумбии со счетом 1:3 в матче группы K, который прошел в Мехико. Первый мяч узбекистанцев на чемпионатах мира забил бывший полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.
18 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
60’ • Аббосбек Файзуллаев
40’ • Даниэль Муньос
65’ • Луис Диас
90’ • Хаминтон Кампас
"Сборная Узбекистана не испугалась соперника. Она испугалась сама себя. Хочу отметить, что из трех звездных игроков сборной двое сыграли на высоком уровне - Хусанов и Файзуллаев. И дело не в том, что последний забил гол. Они действительно играли хорошо на фоне очень сильной команды", - подчеркнул собеседник агентства.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Узбекистана на групповой стадии также сыграет с командами Португалии (23 июня) и ДР Конго (27 июня).