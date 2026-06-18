Европа ищет замену американским военным ресурсам в НАТО, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Европейские страны ищут способы заменить часть военных ресурсов США в НАТО после решения Вашингтона сократить объем средств, выделяемых для нужд альянса.

Речь идет о таких ресурсах, как истребители, самолеты-заправщики, корабли, авианосец, подводная лодка, морская разведывательная авиация и стратегические бомбардировщики.

США намерены сосредоточить больше внимания на Индо-Тихоокеанском регионе и требуют от европейских союзников увеличения расходов на оборону и большей ответственности за безопасность континента.

МАДРИД, 18 июн — РИА Новости. Европейские страны ведут переговоры о том, как заменить часть военных ресурсов США в НАТО после решения Вашингтона сократить объем средств, выделяемых для нужд альянса, сообщает газета Pais.

"Европейские союзники по НАТО ищут способы заполнить новую брешь в системе безопасности, которая образуется в Европе после сокращения американского участия", - пишет издание со ссылкой на источники.

По его данным, речь идет, в частности, об истребителях, самолетах-заправщиках, кораблях, авианосце, подводной лодке, морской разведывательной авиации и стратегических бомбардировщиках.

Само сокращение американского военного присутствия и объема предоставляемых США сил и средств для нужд НАТО будет происходить поэтапно, однако его точные сроки пока не определены, пишет газета.

Отмечается, что Вашингтон намерен сосредоточить больше внимания на Индо-Тихоокеанском регионе и добивается от европейских союзников увеличения расходов на оборону и большей ответственности за безопасность континента.

Газета подчеркивает, что европейские страны по-прежнему зависят от США в вопросах стратегической транспортировки, воздушной дозаправки, разведки, систем раннего предупреждения, управления войсками и космических возможностей.