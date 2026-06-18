Рейтинг@Mail.ru
Европа ищет замену американским военным ресурсам в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 18.06.2026
Европа ищет замену американским военным ресурсам в НАТО, пишут СМИ

Pais: Европа ищет замену американским военным ресурсам в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские страны ищут способы заменить часть военных ресурсов США в НАТО после решения Вашингтона сократить объем средств, выделяемых для нужд альянса.
  • Речь идет о таких ресурсах, как истребители, самолеты-заправщики, корабли, авианосец, подводная лодка, морская разведывательная авиация и стратегические бомбардировщики.
  • США намерены сосредоточить больше внимания на Индо-Тихоокеанском регионе и требуют от европейских союзников увеличения расходов на оборону и большей ответственности за безопасность континента.
МАДРИД, 18 июн — РИА Новости. Европейские страны ведут переговоры о том, как заменить часть военных ресурсов США в НАТО после решения Вашингтона сократить объем средств, выделяемых для нужд альянса, сообщает газета Pais.
"Европейские союзники по НАТО ищут способы заполнить новую брешь в системе безопасности, которая образуется в Европе после сокращения американского участия", - пишет издание со ссылкой на источники.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Экс-представитель в НАТО объяснил, почему США продолжат отдаляться от ЕС
13 июня, 08:28
По его данным, речь идет, в частности, об истребителях, самолетах-заправщиках, кораблях, авианосце, подводной лодке, морской разведывательной авиации и стратегических бомбардировщиках.
Само сокращение американского военного присутствия и объема предоставляемых США сил и средств для нужд НАТО будет происходить поэтапно, однако его точные сроки пока не определены, пишет газета.
Отмечается, что Вашингтон намерен сосредоточить больше внимания на Индо-Тихоокеанском регионе и добивается от европейских союзников увеличения расходов на оборону и большей ответственности за безопасность континента.
Газета подчеркивает, что европейские страны по-прежнему зависят от США в вопросах стратегической транспортировки, воздушной дозаправки, разведки, систем раннего предупреждения, управления войсками и космических возможностей.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что европейские союзники нарастили свои траты на оборону только благодаря давлению США и сигналам из Вашингтона о том, что США не будут играть ведущую роль в обычной обороне Европы в случае конфликта.
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Лидер АдГ заявила, что Украина никогда не должна стать членом ЕС и НАТО
11 июня, 13:33
 
В миреСШАЕвропаНАТОМарк РюттеВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала