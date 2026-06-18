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СМИ: восемь турецких знаменитостей сдали положительный тест на наркотики - РИА Новости, 18.06.2026
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18:13 18.06.2026 (обновлено: 20:07 18.06.2026)
СМИ: восемь турецких знаменитостей сдали положительный тест на наркотики

Milliyet: в турецком шоу-бизнесе нашли 8 подозреваемых в употреблении наркотиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тесты на наркотические вещества у восьми известных представителей турецкого шоу-бизнеса дали положительный результат.
  • Среди них актеры, музыканты, модельер и прочие светские знаменитости.
  • Официальное обвинение им пока не предъявляли.
АНКАРА, 18 июн — РИА Новости. Тесты на наркотические вещества у восьми известных представителей турецкого шоу-бизнеса дали положительный результат, сообщила газета Milliyet.
По данным СМИ, среди них:
  • актер Энис Арыкан;
  • музыканты Бердан Мардини, Яшар Ипек, Озан и Кенан Догулу;
  • модельер Толга Чам;
  • бизнесмен и бывший футбольный функционер Али Эфе Безджи;
  • сын депутата парламента Огузхан Бекер.
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Власти пока не сообщали о предъявлении им обвинений или вынесении судебных решений.
В начале 2026 года стамбульская прокуратура начала масштабное расследование предполагаемого употребления наркотиков в среде турецкого шоу-бизнеса. Для дачи показаний вызвали десятки артистов, музыкантов, актеров и представителей индустрии развлечений.
Следствие проверяет утверждения о возможном употреблении запрещенных веществ на частных мероприятиях и в развлекательных заведениях. Некоторые фигуранты отрицали подобные обвинения, заявляя о готовности сотрудничать со следствием.
Согласно Уголовному кодексу Турции, приобретение, употребление или хранение запрещенных веществ для личного использования наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
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