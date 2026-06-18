СМИ: восемь турецких знаменитостей сдали положительный тест на наркотики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тесты на наркотические вещества у восьми известных представителей турецкого шоу-бизнеса дали положительный результат.
- Среди них актеры, музыканты, модельер и прочие светские знаменитости.
- Официальное обвинение им пока не предъявляли.
АНКАРА, 18 июн — РИА Новости. Тесты на наркотические вещества у восьми известных представителей турецкого шоу-бизнеса дали положительный результат, сообщила газета Milliyet.
По данным СМИ, среди них:
- актер Энис Арыкан;
- музыканты Бердан Мардини, Яшар Ипек, Озан и Кенан Догулу;
- модельер Толга Чам;
- бизнесмен и бывший футбольный функционер Али Эфе Безджи;
- сын депутата парламента Огузхан Бекер.
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Власти пока не сообщали о предъявлении им обвинений или вынесении судебных решений.
В начале 2026 года стамбульская прокуратура начала масштабное расследование предполагаемого употребления наркотиков в среде турецкого шоу-бизнеса. Для дачи показаний вызвали десятки артистов, музыкантов, актеров и представителей индустрии развлечений.
Следствие проверяет утверждения о возможном употреблении запрещенных веществ на частных мероприятиях и в развлекательных заведениях. Некоторые фигуранты отрицали подобные обвинения, заявляя о готовности сотрудничать со следствием.
Согласно Уголовному кодексу Турции, приобретение, употребление или хранение запрещенных веществ для личного использования наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.