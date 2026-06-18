СМИ: восемь турецких знаменитостей сдали положительный тест на наркотики

Краткий пересказ от РИА ИИ Тесты на наркотические вещества у восьми известных представителей турецкого шоу-бизнеса дали положительный результат.

Среди них актеры, музыканты, модельер и прочие светские знаменитости.

Официальное обвинение им пока не предъявляли.

АНКАРА, 18 июн — РИА Новости. Тесты на наркотические вещества у восьми известных представителей турецкого шоу-бизнеса дали положительный результат, сообщила газета Тесты на наркотические вещества у восьми известных представителей турецкого шоу-бизнеса дали положительный результат, сообщила газета Milliyet

По данным СМИ, среди них:

актер Энис Арыкан;

музыканты Бердан Мардини, Яшар Ипек, Озан и Кенан Догулу ;

; модельер Толга Чам;

бизнесмен и бывший футбольный функционер Али Эфе Безджи;

сын депутата парламента Огузхан Бекер.

Власти пока не сообщали о предъявлении им обвинений или вынесении судебных решений.

В начале 2026 года стамбульская прокуратура начала масштабное расследование предполагаемого употребления наркотиков в среде турецкого шоу-бизнеса. Для дачи показаний вызвали десятки артистов, музыкантов, актеров и представителей индустрии развлечений.

Следствие проверяет утверждения о возможном употреблении запрещенных веществ на частных мероприятиях и в развлекательных заведениях. Некоторые фигуранты отрицали подобные обвинения, заявляя о готовности сотрудничать со следствием.