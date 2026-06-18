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На Украине мошенники выманивают деньги у семей пропавших без вести солдат - РИА Новости, 18.06.2026
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19:07 18.06.2026
На Украине мошенники выманивают деньги у семей пропавших без вести солдат

На Украине мошенники начали обманывать родственников пропавших без вести солдат

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Черниговской области украинские мошенники начали обманывать родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ.
  • Мошеннические call-центры предлагают украинским подразделениям несуществующие товары и услуги.
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские мошенники в Черниговской области начали обманывать родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ, а также предлагать украинским подразделениям несуществующие товары и услуги, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, действующие в тюрьмах Черниговской области мошеннические call-центры начали обманывать родственников военнослужащих ВСУ.
"Они (мошенники - ред.) начали обманывать родственников пропавших без вести "офицеров" и "добровольцев" ВСУ, а также пытаться продать подразделениям украинской армии несуществующие автомобили и "сдать в аренду жилье" по предоплате", - сообщил собеседник агентства.
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