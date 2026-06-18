На Украине мошенники выманивают деньги у семей пропавших без вести солдат

ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские мошенники в Черниговской области начали обманывать родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ, а также предлагать украинским подразделениям несуществующие товары и услуги, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Они (мошенники - ред.) начали обманывать родственников пропавших без вести "офицеров" и "добровольцев" ВСУ, а также пытаться продать подразделениям украинской армии несуществующие автомобили и "сдать в аренду жилье" по предоплате", - сообщил собеседник агентства.