Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области задержали мошенников, выводивших деньги на Украину - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 18.06.2026
В Белгородской области задержали мошенников, выводивших деньги на Украину

В Белгородской области задержали 15 мошенников, выводивших деньги на Украину

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с полицейскими задержали 15 местных жителей по подозрению в телефонном мошенничестве.
  • Задержанные действовали при координации украинских колл-центров и выводили похищенные средства на Украину через криптообменники.
  • Пострадавшие есть в Белгородской и Курской областях, ущерб превысил 50 миллионов рублей, расследуется уголовное дело.
БЕЛГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с полицейскими задержали по подозрению в телефонном мошенничестве 15 местных жителей, которые по заданию украинских колл-центров выводили деньги за рубеж через криптообменники, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из УМВД пресечена преступная деятельность участников международной преступной группы, специализирующейся на дистанционном мошенничестве. В уголовном деле - 15 фигурантов, жителей Белгородской области", - говорится в сообщении.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
В Оренбургской области задержали агента военной разведки Украины
16 июня, 09:49
Как подчеркнули в ведомстве, фигуранты действовали при координации украинских колл-центров. Звонившие представлялись сотрудниками ФСБ и МВД и под различными предлогами получали от граждан деньги. Похищенные средства злоумышленники выводили на Украину через криптообменники.
"В настоящее время сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из областного УМВД злоумышленники задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в УФСБ.
Как уточнили в пресс-службе, пострадали жители Белгородской и Курской областей, ущерб превысил 50 миллионов рублей. Следственным управлением УМВД по Белгородской области расследуется уголовное дело по статьям "Мошенничество", "Создание преступного сообщества" и "Легализация денежных средств". Максимальная санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале на платформе "Макс" сообщила, что задержанные были руководителями и участниками структурного подразделения этой криминальной организации. Они принимали у обманутых людей деньги, конвертировали в криптовалюту и выводили за пределы России. В настоящее время задокументировано 30 эпизодов мошенничества.
Кадры задержания мужчины, завербованного спецслужбами Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
В Чите за госизмену задержали мужчину, завербованного спецслужбами Украины
16 июня, 09:44
 
ПроисшествияРоссияБелгородская областьУкраинаИрина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала