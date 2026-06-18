В Белгородской области задержали мошенников, выводивших деньги на Украину

БЕЛГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с полицейскими задержали по подозрению в телефонном мошенничестве 15 местных жителей, которые по заданию украинских колл-центров выводили деньги за рубеж через криптообменники, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону.