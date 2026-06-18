В Белгородской области задержали мошенников, выводивших деньги на Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с полицейскими задержали 15 местных жителей по подозрению в телефонном мошенничестве.
- Задержанные действовали при координации украинских колл-центров и выводили похищенные средства на Украину через криптообменники.
- Пострадавшие есть в Белгородской и Курской областях, ущерб превысил 50 миллионов рублей, расследуется уголовное дело.
БЕЛГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с полицейскими задержали по подозрению в телефонном мошенничестве 15 местных жителей, которые по заданию украинских колл-центров выводили деньги за рубеж через криптообменники, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из УМВД пресечена преступная деятельность участников международной преступной группы, специализирующейся на дистанционном мошенничестве. В уголовном деле - 15 фигурантов, жителей Белгородской области", - говорится в сообщении.
"В настоящее время сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из областного УМВД злоумышленники задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в УФСБ.
Как уточнили в пресс-службе, пострадали жители Белгородской и Курской областей, ущерб превысил 50 миллионов рублей. Следственным управлением УМВД по Белгородской области расследуется уголовное дело по статьям "Мошенничество", "Создание преступного сообщества" и "Легализация денежных средств". Максимальная санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале на платформе "Макс" сообщила, что задержанные были руководителями и участниками структурного подразделения этой криминальной организации. Они принимали у обманутых людей деньги, конвертировали в криптовалюту и выводили за пределы России. В настоящее время задокументировано 30 эпизодов мошенничества.