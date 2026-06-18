В Роскачестве рассказали, как выбрать промышленный клюквенный морс

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Картонная упаковка помогает сохранить больше витаминов и минералов в клюквенном морсе, тогда как стеклянная пропускает свет, что может негативно сказать на продукте, заявили в Роскачестве.

По словам специалистов, срок годности морса достигается за счет кратковременной тепловой обработки при 90–95 градусах, при которой разрушается только витамин С, а минералы и органические кислоты сохраняются. В ведомстве также отметили, что при этом стеклянная бутылка позволяет визуально оценить цвет напитка, но пропускает свет, что может влиять на сохранность природных пигментов.