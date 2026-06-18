Краткий пересказ от РИА ИИ
- Картонная упаковка лучше сохраняет витамины и минералы в клюквенном морсе, в отличие от стеклянной, которая пропускает свет, заявили в Роскачестве.
- Срок годности морса достигается за счет кратковременной тепловой обработки при 90–95 градусах, при которой разрушается только витамин С, а минералы и органические кислоты сохраняются.
- На этикетке подлинного продукта должно быть указано "Морс клюквенный", "Клюквенный морс" или "Морс из клюквы", а содержание сока должно составлять не менее 15%.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Картонная упаковка помогает сохранить больше витаминов и минералов в клюквенном морсе, тогда как стеклянная пропускает свет, что может негативно сказать на продукте, заявили в Роскачестве.
"Клюквенный морс - один из самых популярных натуральных напитков для укрепления иммунитета. Многослойная картонная упаковка дополнительно защищает продукт от света, воздуха и микроорганизмов, позволяя сохранять больше полезных свойств", - сказали в ведомстве NEWS.ru.
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По словам специалистов, срок годности морса достигается за счет кратковременной тепловой обработки при 90–95 градусах, при которой разрушается только витамин С, а минералы и органические кислоты сохраняются. В ведомстве также отметили, что при этом стеклянная бутылка позволяет визуально оценить цвет напитка, но пропускает свет, что может влиять на сохранность природных пигментов.
На этикетке подлинного продукта должно быть указано "Морс клюквенный", "Клюквенный морс" или "Морс из клюквы", а содержание сока должно составлять не менее 15%, добавили в Роскачестве.
"Слишком яркий или коричневый цвет морса может свидетельствовать о наличии искусственных красителей. Настоящий напиток должен иметь естественный цвет ягоды", - подчеркнули в ведомстве.
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