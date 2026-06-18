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Разработчик рассказал о новейшем российском беспилотнике "Сокол" - РИА Новости, 18.06.2026
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Новое оружие России
 
12:13 18.06.2026 (обновлено: 12:14 18.06.2026)
Разработчик рассказал о новейшем российском беспилотнике "Сокол"

Российский БПЛА "Сокол" летает в автоматическом и полуавтоматическом режимах

© Фото : РостехБПЛА Falcon
БПЛА Falcon - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Ростех
БПЛА Falcon. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотный авиационный комплекс мониторинга "Сокол" может совершать полет как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме с ручной корректировкой траектории.
  • "Сокол" оснащен встроенными элементами искусственного интеллекта для наблюдения, идентификации и сопровождения движущихся объектов.
  • Максимальная продолжительность полета беспилотника — более трех часов, а максимальная дальность — до 180 километров.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Новейший российский многофункциональный беспилотный авиационный комплекс мониторинга "Сокол" (Falcon) может совершать полет как в полностью автоматическом режиме, так и с ручной корректировкой траектории, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-разработчика на выставке "Национальная безопасность. Беларусь-2026" в Минске.
"Сокол" впервые представлен на выставке, которая проходит с 17 по 19 июня. Он создан для мониторинга и наблюдения днем и ночью с помощью оптико-электронных средств, в том числе при проведении спасательных операций.
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"Беспилотник может самостоятельно лететь в автоматическом режиме по заранее подготовленному маршруту. Также имеется возможность полета в полуавтоматическом режиме - вручную корректировать траекторию, когда точность навигации падает из-за внешних факторов. Вручную можно пролететь и под мостом, и в узком проходе между горных склонов", - сказал собеседник агентства.
Встроенные элементы искусственного интеллекта помогают "Соколу" вести наблюдение, идентифицировать и сопровождать движущиеся объекты. Беспилотник может самостоятельно проводить мониторинг лесных пожаров, разливов рек и экологических инцидентов, в том числе на приграничных территориях.
Комплекс мониторинга и аэрофотосъемки "Сокол" имеет взлетную массу до 14,5 килограмма, оснащен оптико-электронными средствами для поисковых задач и может наблюдать за обстановкой с высоты до 1 тысячи метров.
Максимальная продолжительность полета - до 200 минут (более трех часов), максимальная дальность - до 180 километров (без учета влияния ветра). При посадке используется съемный контейнер с парашютом.
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