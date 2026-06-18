Детей, пострадавших при атаке БПЛА под Брянском, разместят в Минске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Детей, пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на автобус под Брянском, разместят в РНПЦ детской хирургии в Минске.
- Взрослого пациента госпитализируют в Главный военный медицинский клинический центр №432 Вооруженных сил Республики Беларусь.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Детей, пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на автобус под Брянском, разместят в Минске в РНПЦ детской хирургии, взрослого - в медцентре ВС, сообщили РИА Новости в минздраве Белоруссии.
"В данный момент пятерых пострадавших детей, один из которых в тяжелом состоянии, готовы принять в РНПЦ детской хирургии, взрослого пациента госпитализируют в Главный военный медицинский клинический центр №432 Вооруженных сил Республики Беларусь", - заявили РИА Новости в министерстве.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.