Детей, пострадавших при атаке БПЛА под Брянском, разместят в Минске

МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Детей, пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на автобус под Брянском, разместят в Минске в РНПЦ детской хирургии, взрослого - в медцентре ВС, сообщили РИА Новости в минздраве Белоруссии.

"В данный момент пятерых пострадавших детей, один из которых в тяжелом состоянии, готовы принять в РНПЦ детской хирургии, взрослого пациента госпитализируют в Главный военный медицинский клинический центр №432 Вооруженных сил Республики Беларусь", - заявили РИА Новости в министерстве.