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Детей, пострадавших при атаке БПЛА под Брянском, разместят в Минске - РИА Новости, 18.06.2026
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11:18 18.06.2026
Детей, пострадавших при атаке БПЛА под Брянском, разместят в Минске

Детей, пострадавших при атаке БПЛА под Брянском, разместят в минских клиниках

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВозвращение в Белоруссию детей, пострадавших от атаки ВСУ в Брянской области
Возвращение в Белоруссию детей, пострадавших от атаки ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Возвращение в Белоруссию детей, пострадавших от атаки ВСУ в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Детей, пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на автобус под Брянском, разместят в РНПЦ детской хирургии в Минске.
  • Взрослого пациента госпитализируют в Главный военный медицинский клинический центр №432 Вооруженных сил Республики Беларусь.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Детей, пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на автобус под Брянском, разместят в Минске в РНПЦ детской хирургии, взрослого - в медцентре ВС, сообщили РИА Новости в минздраве Белоруссии.
"В данный момент пятерых пострадавших детей, один из которых в тяжелом состоянии, готовы принять в РНПЦ детской хирургии, взрослого пациента госпитализируют в Главный военный медицинский клинический центр №432 Вооруженных сил Республики Беларусь", - заявили РИА Новости в министерстве.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.
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