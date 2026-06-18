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Минобороны опубликовало кадры освобожденных районов Константиновки в ДНР - РИА Новости, 18.06.2026
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Минобороны опубликовало кадры освобожденных районов Константиновки в ДНР

Минобороны показало кадры с флагами в освобожденных районах Константиновки

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России опубликовало кадры, на которых бойцы «Южной» группировки войск поднимают флаги в освобожденных районах Константиновки в ДНР.
  • Константиновка, освобожденная от ВСУ, является логистическим центром, и ее захват открывает путь для дальнейшего продвижения российских войск в направлении Краматорска и Славянска.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры российских бойцов "Южной" группировки войск, поднимающих флаги в освобожденных районах Константиновки в ДНР.
На кадрах показан результат зачистки районов населенного пункта Константиновка от ВСУ военнослужащими "Южной" группировки войск.
Также на видео бойцы развернули копию Знамени Победы и триколор в освобожденных районах Константиновки.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение открывает путь российским войскам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.
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