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Министр обороны Канады призвал говорить о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 18.06.2026
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11:26 18.06.2026
Министр обороны Канады призвал говорить о завершении конфликта на Украине

Минобороны Канады призвало начать говорить о прекращении конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаг у здания посольства Канады в Москве
Флаг у здания посольства Канады в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Флаг у здания посольства Канады в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Канады Дэвид МакГинти заявил о необходимости начать говорить о завершении конфликта на Украине.
  • Заявление было сделано перед встречей глав минобороны стран НАТО.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Сейчас настало время начать говорить о завершении конфликта на Украине, заявил министр обороны Канады Дэвид МакГинти.
"Он (конфликт - ред.) должен закончиться... Сейчас самое время начать говорить о прекращении этой войны", - сказал он журналистам перед встречей глав минобороны стран НАТО.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
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