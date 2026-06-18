Министр обороны Канады призвал говорить о завершении конфликта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Канады Дэвид МакГинти заявил о необходимости начать говорить о завершении конфликта на Украине.
- Заявление было сделано перед встречей глав минобороны стран НАТО.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Сейчас настало время начать говорить о завершении конфликта на Украине, заявил министр обороны Канады Дэвид МакГинти.
"Он (конфликт - ред.) должен закончиться... Сейчас самое время начать говорить о прекращении этой войны", - сказал он журналистам перед встречей глав минобороны стран НАТО.