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В МИД призвали не допустить новой эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.06.2026
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11:45 18.06.2026
В МИД призвали не допустить новой эскалации на Ближнем Востоке

МИД России призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке не допустить эскалации

© Fotolia / Oleg Shipov Здание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Fotolia / Oleg Shipov
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В МИД России заявили о необходимости следовать пониманиям, достигнутым между США и Ираном.
  • Министерство отметило важность недопущения новой эскалации напряженности в регионе, в том числе в Ливане.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Важно чтобы все стороны конфликта на Ближнем Востоке следовали пониманиям, достигнутым между США и Ираном, и не допускали новой эскалации, заявили в четверг в МИД России.
"В предстоящий чувствительный и ответственный период выработки комплексного соглашения крайне важно, чтобы все вовлеченные в вооруженное противостояние стороны четко следовали достигнутым ирано-американским пониманиям и не допускали новой опасной эскалации напряженности в регионе, в том числе в Ливане", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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