В МИД призвали не допустить новой эскалации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Важно чтобы все стороны конфликта на Ближнем Востоке следовали пониманиям, достигнутым между США и Ираном, и не допускали новой эскалации, заявили в четверг в МИД России.

"В предстоящий чувствительный и ответственный период выработки комплексного соглашения крайне важно, чтобы все вовлеченные в вооруженное противостояние стороны четко следовали достигнутым ирано-американским пониманиям и не допускали новой опасной эскалации напряженности в регионе, в том числе в Ливане", - сказано в заявлении на сайте министерства.