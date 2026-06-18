Благотворительный марафон начался в подмосковном музее-заповеднике

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" в Подмосковье запустили ежегодный благотворительный марафон "Не уставайте делать добро!", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие приурочено ко Дню памяти писателя и посвящено донорству. Оно завершится 18 июля.

"Мы рады, что с каждым годом марафон объединяет все больше людей, для которых благотворительность становится "потребностью души", "условием личного счастья", людей, понимающих, что огромная сложная работа, которую в борьбе за человеческую жизнь ведут семьи, врачи, доноры, ученые, государство, фонды, благотворители, нуждается в постоянной поддержке и внимании", — отметила генеральный директор музея-заповедника А.П. Чехова "Мелихово" Анастасия Журавлева, ее слова приводит пресс-служба.

Все средства, собранные во время марафона с 18 июня по 18 июля, будут направлены на приобретение фондом "Подари жизнь" наборов магистралей для процедуры деплеции клеток. Благодаря этим наборам и процедуре очистки трансплантата (деплеции) ребенок легче переносит пересадку костного мозга, быстрее восстанавливается и скорее возвращается домой.

Директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова указала, что для них стать партнером музея-заповедника является честью. Антон Чехов был не только писателем, но и врачом, человеком действия, который помогал там, где помощь была нужна больше всего. Фонду близок такой взгляд на благотворительность — не как на разовый жест, а как на ежедневную работу и ответственность друг перед другом. Символично, что темой марафона стало донорство.

Она добавила, что для подопечных организации донорская кровь часто означает возможность продолжать лечение, а иногда — просто жить.

В рамках марафона "Не уставайте делать добро!" запланированы цикл просветительских публикаций о донорстве; благотворительные экскурсии для подопечных и врачей фонда и центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева; чтецкий онлайн-марафон с участием артистов, деятелей культуры, телеведущих, блогеров.