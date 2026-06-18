Гостей ЧМ предостерегли о риске стать жертвой похищения в Мексике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Туристы, приехавшие на чемпионат мира по футболу в Мексику, рискуют стать жертвами похищений, заявила активист и лидер организации по поиску пропавших без вести людей Lirios Buscadores Izcalli Карла Лечуга.
- Соосновательница организации Нараяни Вильярруэль отмечает, что наибольшая опасность грозит латиноамериканским туристам.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости, Олег Краев. Туристы, приехавшие на чемпионат мира по футболу в Мексику, рискуют стать жертвами похищений, заявила РИА Новости активист и лидер организации по поиску пропавших без вести людей Lirios Buscadores Izcalli Карла Лечуга.
"Конечно, туристы находятся в группе риска… К сожалению, в Мексике обеспечение безопасности хромает, отсюда и риски", - сказала собеседница агентства, сын которой пропал без вести в 2025 году.
Вильярруэль добавила, что, согласно статистике, в стране ежедневно бесследно исчезают в среднем 95 человек.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
По данным Национального реестра пропавших и не найденных лиц (RNPDNO), который ведет комиссия по розыску при МВД Мексики, в стране остается не установленным местонахождение больше 130 тысяч человек. Основной рост числа исчезновений пришелся на период после 2006 года на фоне эскалации насилия, связанного с наркокартелями.