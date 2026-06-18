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Гостей ЧМ предостерегли о риске стать жертвой похищения в Мексике - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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08:30 18.06.2026 (обновлено: 08:35 18.06.2026)
Гостей ЧМ предостерегли о риске стать жертвой похищения в Мексике

РИА Новости: активисты предостерегли гостей ЧМ об опасности похищения в Мексике

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкБолельщица сборной Мексики
Болельщица сборной Мексики - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Болельщица сборной Мексики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристы, приехавшие на чемпионат мира по футболу в Мексику, рискуют стать жертвами похищений, заявила активист и лидер организации по поиску пропавших без вести людей Lirios Buscadores Izcalli Карла Лечуга.
  • Соосновательница организации Нараяни Вильярруэль отмечает, что наибольшая опасность грозит латиноамериканским туристам.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости, Олег Краев. Туристы, приехавшие на чемпионат мира по футболу в Мексику, рискуют стать жертвами похищений, заявила РИА Новости активист и лидер организации по поиску пропавших без вести людей Lirios Buscadores Izcalli Карла Лечуга.
"Конечно, туристы находятся в группе риска… К сожалению, в Мексике обеспечение безопасности хромает, отсюда и риски", - сказала собеседница агентства, сын которой пропал без вести в 2025 году.
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Соосновательница организации Нараяни Вильярруэль при этом отмечает, что наибольшая опасность грозит латиноамериканским туристам, так как преступники знают, что власти более чутко и оперативно реагируют на исчезновение граждан США и стран Европы.
Вильярруэль добавила, что, согласно статистике, в стране ежедневно бесследно исчезают в среднем 95 человек.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
По данным Национального реестра пропавших и не найденных лиц (RNPDNO), который ведет комиссия по розыску при МВД Мексики, в стране остается не установленным местонахождение больше 130 тысяч человек. Основной рост числа исчезновений пришелся на период после 2006 года на фоне эскалации насилия, связанного с наркокартелями.
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