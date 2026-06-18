Гостей ЧМ предостерегли о риске стать жертвой похищения в Мексике

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости, Олег Краев. Туристы, приехавшие на чемпионат мира по футболу в Мексику, рискуют стать жертвами похищений, заявила РИА Новости активист и лидер организации по поиску пропавших без вести людей Lirios Buscadores Izcalli Карла Лечуга.

По данным Национального реестра пропавших и не найденных лиц (RNPDNO), который ведет комиссия по розыску при МВД Мексики, в стране остается не установленным местонахождение больше 130 тысяч человек. Основной рост числа исчезновений пришелся на период после 2006 года на фоне эскалации насилия, связанного с наркокартелями.