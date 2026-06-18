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Медведицу, которую держали в клетке в Приморье, передали в парк львов - РИА Новости, 18.06.2026
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02:54 18.06.2026
Медведицу, которую держали в клетке в Приморье, передали в парк львов

Медведицу, которую держали в клетке в Приморье, передали в парк "Зов прайда"

© Кадр видео из соцсетейМедведицу держали в клетке в поселке Иннокентьевка в Приморья
Медведицу держали в клетке в поселке Иннокентьевка в Приморья - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведицу, которая содержалась в клетке в приморском селе Иннокентьевка и пропала после проверки, нашли.
  • Хозяин безвозмездно передал медведицу в парк львов «Зов прайда».
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Медведицу, которая содержалась в клетке в поселке Приморья, а потом пропала, нашли и передали в парк львов "Зов прайда", сообщили РИА Новости в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Ранее полиция сообщала, что медведица, которую держали в клетке в приморском селе Иннокентьевка, пропала после предварительных проверок, организованных по сообщению о жестоком обращении с животным.
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"Медведицу нашли, хозяин передал ее по договору безвозмездно в парк львов "Земля прайда", - сказал собеседник агентства.
В соцсетях ранее появилась информация о том, что в поселке Иннокентьевка в клетке в антисанитарных условиях и без постоянного доступа к питьевой воде держат медведя, его якобы много лет используют для натаскивания охотничьих собак. В природоохранной прокуратуре РИА Новости сообщали о начале проверки.
По данным миприроды Приморья, медведица является собственностью физлица, была куплена им законно в 2015 году. Позднее в министерстве сообщали, что при повторном выезде на место медведя там уже не нашли. Уточнялось, что медведице примерно 20 лет.
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