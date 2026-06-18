Медведицу держали в клетке в поселке Иннокентьевка в Приморья

© Кадр видео из соцсетей Медведицу держали в клетке в поселке Иннокентьевка в Приморья

Медведицу, которую держали в клетке в Приморье, передали в парк львов

Краткий пересказ от РИА ИИ Медведицу, которая содержалась в клетке в приморском селе Иннокентьевка и пропала после проверки, нашли.

Хозяин безвозмездно передал медведицу в парк львов «Зов прайда».

ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Медведицу, которая содержалась в клетке в поселке Приморья, а потом пропала, нашли и передали в парк львов "Зов прайда", сообщили РИА Новости в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Ранее полиция сообщала, что медведица, которую держали в клетке в приморском селе Иннокентьевка, пропала после предварительных проверок, организованных по сообщению о жестоком обращении с животным.

"Медведицу нашли, хозяин передал ее по договору безвозмездно в парк львов "Земля прайда", - сказал собеседник агентства.

В соцсетях ранее появилась информация о том, что в поселке Иннокентьевка в клетке в антисанитарных условиях и без постоянного доступа к питьевой воде держат медведя, его якобы много лет используют для натаскивания охотничьих собак. В природоохранной прокуратуре РИА Новости сообщали о начале проверки.