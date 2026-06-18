Краткий пересказ от РИА ИИ Массовые скопления медуз в акватории Черного и Азовского морей связаны с направлением ветра и течением воды.

Изменение солености воды может оказывать влияние на увеличение численности медуз, но оно не будет существенным.

Температура воды в Азовском море в этом году ниже обычной, что не способствует росту популяции медуз.

КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Массовые скопления медуз в акватории Черного и Азовского морей связаны с направлением ветра и течением воды, рассказал РИА Новости заведующий отделом дистанционных методов исследований в Морском гидрофизическом институте Сергей Станичный.

В четверг в соцсетях появилась информация о том, что в акватории Черного и Азовского морей наблюдается рост популяции медуз. Увеличение популяции связали с ростом солености Азовского моря. Сообщалось, что для медуз прогретая вода и ее высокая соленость являются идеальными условиями для активного размножения и роста.

"Это не выросла популяция, это просто скопления в отдельных районах за счет динамических процессов. Этому способствуют локальные течения, которые в первую очередь определяются ветром", - сказал Станичный.

При перемене направления ветра и течения скопления будут уменьшаться. Как утонил океанолог, подобные скопления чаще можно наблюдать в бухтах, так как течение с направлением от берега к морю там происходит реже.