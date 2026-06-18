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Океанолог объяснил массовые скопления медуз в Черном и Азовском морях - РИА Новости, 18.06.2026
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18:30 18.06.2026
Океанолог объяснил массовые скопления медуз в Черном и Азовском морях

Станичный: скопление медуз в Черном и Азовском морях связано с течением воды

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСкопление медуз у побережья Азовского моря
Скопление медуз у побережья Азовского моря - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Скопление медуз у побережья Азовского моря. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Массовые скопления медуз в акватории Черного и Азовского морей связаны с направлением ветра и течением воды.
  • Изменение солености воды может оказывать влияние на увеличение численности медуз, но оно не будет существенным.
  • Температура воды в Азовском море в этом году ниже обычной, что не способствует росту популяции медуз.
КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Массовые скопления медуз в акватории Черного и Азовского морей связаны с направлением ветра и течением воды, рассказал РИА Новости заведующий отделом дистанционных методов исследований в Морском гидрофизическом институте Сергей Станичный.
В четверг в соцсетях появилась информация о том, что в акватории Черного и Азовского морей наблюдается рост популяции медуз. Увеличение популяции связали с ростом солености Азовского моря. Сообщалось, что для медуз прогретая вода и ее высокая соленость являются идеальными условиями для активного размножения и роста.
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"Это не выросла популяция, это просто скопления в отдельных районах за счет динамических процессов. Этому способствуют локальные течения, которые в первую очередь определяются ветром", - сказал Станичный.
При перемене направления ветра и течения скопления будут уменьшаться. Как утонил океанолог, подобные скопления чаще можно наблюдать в бухтах, так как течение с направлением от берега к морю там происходит реже.
Станичный добавил, что изменение солености воды может оказывать влияние на увеличение численности медуз, но оно не будет существенным. При этом температура воды в Азовском море в этом году ниже обычной, что не способствует росту популяции этих морских обитателей.
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