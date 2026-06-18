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"Театральный поезд" прибыл в Рязань, сообщил губернатор Малков - РИА Новости, 18.06.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
17:28 18.06.2026
"Театральный поезд" прибыл в Рязань, сообщил губернатор Малков

Малков: в Рязань прибыл "Театральный поезд"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Рязань
Вид на Рязань - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. В Рязань в рамках проекта, посвященного 150-летию Союза театральных деятелей России, прибыл "Театральный поезд", сообщил губернатор региона Павел Малков.
"Рязань встречает "Театральный поезд"! Наш регион стал частью большого всероссийского проекта, посвященного 150-летию Союза театральных деятелей России", - написал губернатор на платформе "Макс".
Он уточнил, что два театральных поезда одновременно отправились по стране из Владивостока и Севастополя, чтобы объединить регионы России через искусство. В Рязань приехали коллективы из Нижегородской области и Республики Мордовия. Мероприятия проекта продлятся в городе два дня. Жителей области ждут спектакли, творческие встречи, мастер-классы, общение с артистами и возможность познакомиться с театральными традициями разных регионов.
По данным пресс-службы правительства области, после окончания двухдневного фестиваля в регионе артисты рязанских театров отправятся на "Театральном поезде" в Тамбов и Воронеж. Театр юного зрителя представит постановку "Золотая рыбка" и сказку "Маша и медведи", театр кукол – спектакль "Теплый хлеб", театр драмы – спектакль-променад "Коротко о Рязани" и сказку "Волшебные сны Кузьмы".
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Рязанская областьРязаньРоссияВладивостокПавел Малков
 
 
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