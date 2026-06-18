"Театральный поезд" прибыл в Рязань, сообщил губернатор Малков

Он уточнил, что два театральных поезда одновременно отправились по стране из Владивостока и Севастополя, чтобы объединить регионы России через искусство. В Рязань приехали коллективы из Нижегородской области и Республики Мордовия. Мероприятия проекта продлятся в городе два дня. Жителей области ждут спектакли, творческие встречи, мастер-классы, общение с артистами и возможность познакомиться с театральными традициями разных регионов.