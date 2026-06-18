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Львова-Белова призвала усилить работу с родителями с зависимостями - РИА Новости, 18.06.2026
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05:04 18.06.2026
Львова-Белова призвала усилить работу с родителями с зависимостями

Львова Белова: 40% социального сиротства связано с зависимостью родителей

© Фото : Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенкаУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 40% случаев социального сиротства связано с зависимостями родителей.
  • Регионы должны усилить работу по лечению и реабилитации людей с зависимостями, включая организацию первичных консультаций, дистанционных консультаций и выездных бригад медиков.
  • Необходимо привлекать НКО и специалистов из частных организаций, а также рассмотреть возможность выдачи сертификатов на социальную реабилитацию после медицинской реабилитации.
ЧИТА, 18 июн – РИА Новости. Около 40% случаев социального сиротства связано с зависимостями родителей, регионы должны усилить работу по лечению и реабилитации таких людей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
"Мы, когда с президентом (России Владимиром Путиным) обсуждали, я ему говорю: 40% случаев именно социального сиротства связано с зависимостями родителей. И если мы сейчас ничего не будем делать,… мы не сможем это побороть. Наша главная задача с вами - найти те решения, которые есть внутри уже. Чуть расширив, увеличив, добавив необходимые ресурсы, которые также есть внутри системы", - сказала Львова-Белова на стратегической сессии "Семья на первом месте: профилактика алкогольной и наркотической зависимости родителей" в Забайкалье.
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По ее словам, необходимо усилить систему первичных консультаций для людей с зависимостями. Организовать реабилитацию для жителей отдаленных районов – дистанционные консультации, выездные бригады медиков. Важно также включать в эту работу НКО, заниматься повышением квалификации у профильных специалистов.
Уполномоченный отметила, что важно, чтобы каждая семья, где есть зависимые родители, смогла получить консультацию нарколога, дойти по первого приема и получить помощь, в том числе анонимную. Также нужно работать с отказами в получении помощи, разбираться в причинах и помогать родителям.
"Нужно подумать,… возможно ли включить в эту работу специалистов из частных организаций, добавить дополнительные часы именно по этой работе, включая участие наркологов в заседаниях, консультациях, сопровождении семей. Выделить дополнительные сертификаты на социальную реабилитацию. Такой опыт есть в регионах - Иркутской области, в Хабаровском крае. Там выдают сертификаты после медицинской реабилитации. Подобная практика также есть в Алтайском крае, Курской области", - отметила Львова-Белова.
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ОбществоРоссияИркутская областьХабаровский крайМария Львова-БеловаВладимир Путин
 
 
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