Львова-Белова призвала усилить работу с родителями с зависимостями

© Фото : Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 40% случаев социального сиротства связано с зависимостями родителей.

Регионы должны усилить работу по лечению и реабилитации людей с зависимостями, включая организацию первичных консультаций, дистанционных консультаций и выездных бригад медиков.

Необходимо привлекать НКО и специалистов из частных организаций, а также рассмотреть возможность выдачи сертификатов на социальную реабилитацию после медицинской реабилитации.

ЧИТА, 18 июн – РИА Новости. Около 40% случаев социального сиротства связано с зависимостями родителей, регионы должны усилить работу по лечению и реабилитации таких людей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

"Мы, когда с президентом ( России Владимиром Путиным ) обсуждали, я ему говорю: 40% случаев именно социального сиротства связано с зависимостями родителей. И если мы сейчас ничего не будем делать,… мы не сможем это побороть. Наша главная задача с вами - найти те решения, которые есть внутри уже. Чуть расширив, увеличив, добавив необходимые ресурсы, которые также есть внутри системы", - сказала Львова-Белова на стратегической сессии "Семья на первом месте: профилактика алкогольной и наркотической зависимости родителей" в Забайкалье.

По ее словам, необходимо усилить систему первичных консультаций для людей с зависимостями. Организовать реабилитацию для жителей отдаленных районов – дистанционные консультации, выездные бригады медиков. Важно также включать в эту работу НКО, заниматься повышением квалификации у профильных специалистов.

Уполномоченный отметила, что важно, чтобы каждая семья, где есть зависимые родители, смогла получить консультацию нарколога, дойти по первого приема и получить помощь, в том числе анонимную. Также нужно работать с отказами в получении помощи, разбираться в причинах и помогать родителям.