Ликсутов: московский фармацевтический завод подтвердил статус промкомплекса

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Московский завод "Биннофарм", который входит в "Биннофарм групп", подтвердил статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством города, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Предприятие производит лекарственные препараты и прививки, в том числе вакцину против гепатита B.

« "Согласно утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным стратегии развития промышленности до 2030 года, фармотрасль относится к ключевым направлениям, которым город оказывает активную поддержку", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Он добавил, что такая работа вносит вклад в реализацию национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья". Также Ликсутов пояснил, что одним из механизмов поддержки являются налоговые преференции.

Налог на недвижимое имущество для компаний со статусом составляет 50% от исчисленного, налог на землю — 20% от исчисленного, ставка аренды земли — 0,3% от кадастровой стоимости участка, уточнили в пресс-службе.

"Благодаря такой поддержке предприятия получают ресурс для реинвестирования сэкономленных средств в техническое развитие и новые проекты. Речь идет о модернизации и переоснащении мощностей. Специальный статус для обрабатывающих производств присваивается на десять лет при условии ежегодного прохождения проверки на соответствие экономическим и имущественным требованиям", — подчеркнул министр правительства Москвы , руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов

Он добавил, что в числе ключевых критериев — объем выручки в расчете на работника, фонд оплаты труда, а также уровень средней заработной платы и другие параметры.

Финансовый директор "Биннофарм групп" Анна Гарманова подчеркнула, что ежегодное подтверждение статуса промкомплекса дает заводу преференции от города, которые компания использует для развития площадки. Данное положение также доказывает высокий технологический уровень предприятия, позволяющий реализовывать проекты в области фармакологии, направленные на укрепление национальной безопасности в сфере здравоохранения.

Она добавила, что реализация таких проектов, как запуск производства вакцины от коронавируса, создание производства полного цикла препаратов на основе моноклональных антител, создание вакцины от гепатита B, требует значительных инвестиций, модернизации производства и постоянной технической поддержки. Меры позволяют оптимизировать налоговую нагрузку и направлять дополнительные ресурсы на развитие завода.

В Москве работает свыше 300 фармацевтических и медицинских промпредприятий, где занято около 30 тысяч человек. Столица является одним из ведущих центров развития данных отраслей в России

Производители, которые выбрали создавать продукцию в Москве, имеют право пользоваться свыше 20 мерами поддержки, которые содержат программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие.