Леонтьев может потребовать неустойки за несоблюдение райдера

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Народный артист России Валерий Леонтьев требует от организаторов своих концертов выплаты неустойки в размере от 2 миллионов рублей за несоблюдение условий райдера, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.