Леонтьев может потребовать неустойки за несоблюдение райдера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный артист России Валерий Леонтьев требует от организаторов своих концертов выплаты неустойки в размере от 2 миллионов рублей.
- Неустойка взыскивается за несоблюдение условий райдера.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Народный артист России Валерий Леонтьев требует от организаторов своих концертов выплаты неустойки в размере от 2 миллионов рублей за несоблюдение условий райдера, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Валерий Леонтьев в случае, если ему что-то не понравится в организации или на площадке, например, если нет всех позиций, указанных в райдере, он может брать штрафные санкции с организаторов в размере от 2 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Леонтьев - один из самых эпатажных артистов советской и российской эстрады. В 1980-1990-е годы он собирал стадионы, его выступления отличались бешеной энергетикой, сложной хореографией и яркими костюмами. Среди хитов Леонтьева - песни "Дельтаплан", "Казанова", "Маргарита" и многие другие. С 2022 года артист проживает в США. В августе 2025 года Леонтьев прилетал в Россию и выступил на музыкальном фестивале "Новая волна".