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Сергей Лазарев рассказал, как относится к новостям о себе - РИА Новости, 18.06.2026
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Шоубиз
 
04:17 18.06.2026
Сергей Лазарев рассказал, как относится к новостям о себе

Сергей Лазарев признался, что анализирует новости о себе

© Фото : Андрей ПодолякинСергей Лазарев
Сергей Лазарев - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Андрей Подолякин
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сергей Лазарев в интервью РИА Новости рассказал, что читает новости о себе и анализирует их.
"Так или иначе я существую в медийном пространстве, и новости о себе мне попадаются. Это часть моей работы. Любые новости стараюсь анализировать", — признался певец.
По мнению известного музыканта, желтая пресса должна нести ответственность за фейки о знаменитостях.
"Желтая пресса всегда найдет что написать. С одной стороны, это оборотная сторона публичной профессии, с другой, артисты тоже живые люди, у нас есть семьи, а в погоне за кликабельными заголовками и материалами, порой, пресса пишет абсолютную ложь, и никак за это не несет ответственности. Не знаю, какая должна быть регулировка, но за откровенные фейки о публичных людях, которые в последствие несут репутационные риски, ответственность должна быть", — отметил артист.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.
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