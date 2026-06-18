Сергей Лазарев рассказал, как относится к новостям о себе

"Так или иначе я существую в медийном пространстве, и новости о себе мне попадаются. Это часть моей работы. Любые новости стараюсь анализировать", — признался певец.

"Желтая пресса всегда найдет что написать. С одной стороны, это оборотная сторона публичной профессии, с другой, артисты тоже живые люди, у нас есть семьи, а в погоне за кликабельными заголовками и материалами, порой, пресса пишет абсолютную ложь, и никак за это не несет ответственности. Не знаю, какая должна быть регулировка, но за откровенные фейки о публичных людях, которые в последствие несут репутационные риски, ответственность должна быть", — отметил артист.