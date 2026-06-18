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АРАССВА доказала свою эффективность, заявил Лавров - РИА Новости, 18.06.2026
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19:05 18.06.2026 (обновлено: 19:42 18.06.2026)
АРАССВА доказала свою эффективность, заявил Лавров

Лавров назвал АРАССВА полезной площадкой для межрегионального сотрудничества

© РИА Новости / Руслан КривобокСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что АРАССВА зарекомендовала себя как полезная площадка межрегионального сотрудничества.
  • Ассоциация продолжает развиваться и расширять географический охват, подключая партнеров из стран Центральной и Юго-Восточной Азии.
  • Республика Бурятия будет председательствовать в Ассоциации в 2026–2027 годах, заявленные приоритеты — традиционная медицина и туризм.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) зарекомендовала себя в качестве полезной площадки межрегионального сотрудничества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"За 30 лет ассоциация зарекомендовала себя в качестве полезной площадки межрегионального сотрудничества, способствующей поддержанию атмосферы дружбы, взаимопонимания, добрососедства в регионе, в Евразии в целом", - сказал он в своем приветственном слове участникам заседания Рабочей комиссии высокого уровня Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.
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Министр подчеркнул, что ассоциация продолжает развиваться, расширять географический охват, в том числе за счет подключения к своей работе партнеров из стран Центральной, а также Юго-Восточной Азии. По его словам, в Москве рассчитывают на весомый вклад ее новых участников в общие усилия, а также готовы оказать им необходимое содействие.
"Придаем большое значение председательству Республики Бурятия в Ассоциации в 2026-2027 годах. Заявленные приоритеты – традиционная (восточная) медицина и туризм – звучат весьма актуально в контексте укрепления гуманитарных, межчеловеческих контактов, сохранения нематериального наследия, повышения качества жизни граждан", - добавил он.
В заключение министр пожелал участникам заседания плодотворной работы и выразил надежду на то, что они смогут ближе познакомиться с традициями и достопримечательностями Республики Бурятия.
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