АРАССВА доказала свою эффективность, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что АРАССВА зарекомендовала себя как полезная площадка межрегионального сотрудничества.
- Ассоциация продолжает развиваться и расширять географический охват, подключая партнеров из стран Центральной и Юго-Восточной Азии.
- Республика Бурятия будет председательствовать в Ассоциации в 2026–2027 годах, заявленные приоритеты — традиционная медицина и туризм.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) зарекомендовала себя в качестве полезной площадки межрегионального сотрудничества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"За 30 лет ассоциация зарекомендовала себя в качестве полезной площадки межрегионального сотрудничества, способствующей поддержанию атмосферы дружбы, взаимопонимания, добрососедства в регионе, в Евразии в целом", - сказал он в своем приветственном слове участникам заседания Рабочей комиссии высокого уровня Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.
Министр подчеркнул, что ассоциация продолжает развиваться, расширять географический охват, в том числе за счет подключения к своей работе партнеров из стран Центральной, а также Юго-Восточной Азии. По его словам, в Москве рассчитывают на весомый вклад ее новых участников в общие усилия, а также готовы оказать им необходимое содействие.
"Придаем большое значение председательству Республики Бурятия в Ассоциации в 2026-2027 годах. Заявленные приоритеты – традиционная (восточная) медицина и туризм – звучат весьма актуально в контексте укрепления гуманитарных, межчеловеческих контактов, сохранения нематериального наследия, повышения качества жизни граждан", - добавил он.
В заключение министр пожелал участникам заседания плодотворной работы и выразил надежду на то, что они смогут ближе познакомиться с традициями и достопримечательностями Республики Бурятия.
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