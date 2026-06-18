АРАССВА доказала свою эффективность, заявил Лавров

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) зарекомендовала себя в качестве полезной площадки межрегионального сотрудничества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В заключение министр пожелал участникам заседания плодотворной работы и выразил надежду на то, что они смогут ближе познакомиться с традициями и достопримечательностями Республики Бурятия.