Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров назвал Зеленского киевским террористом.
- Лавров заявил, что Россия будет проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых зависит боеспособность вооруженных сил Украины.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского киевским террористом.
"Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы теперь будем проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины", - сказал он журналистам на полях саммита Россия-АСЕАН.