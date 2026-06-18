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Лавров назвал Зеленского киевским террористом - РИА Новости, 18.06.2026
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16:25 18.06.2026 (обновлено: 16:28 18.06.2026)

Лавров назвал Зеленского киевским террористом

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров назвал Зеленского киевским террористом.
  • Лавров заявил, что Россия будет проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых зависит боеспособность вооруженных сил Украины.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского киевским террористом.
"Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы теперь будем проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины", - сказал он журналистам на полях саммита Россия-АСЕАН.
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