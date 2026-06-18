Путин подробно обсудил на саммите АСЕАН ситуацию на Украине, сообщил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин обсудил с участниками саммита АСЕАН развитие ситуации на Украине, заявил Сергей Лавров.
- По словам главы МИД России, по Украине был подробный разговор.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил в деталях с участниками саммита АСЕАН развитие ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"По Украине был подробный разговор. Президент всех пробрифинговал в деталях о том, как развивается ситуация и нашу оценку действий киевского режима", - сказал он журналистам.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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