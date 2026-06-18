Рейтинг@Mail.ru
Путин подробно обсудил на саммите АСЕАН ситуацию на Украине, сообщил Лавров - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 18.06.2026 (обновлено: 15:26 18.06.2026)
Путин подробно обсудил на саммите АСЕАН ситуацию на Украине, сообщил Лавров

Лавров: Путин обсудил в деталях с участниками саммита АСЕАН ситуацию на Украине

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин обсудил с участниками саммита АСЕАН развитие ситуации на Украине, заявил Сергей Лавров.
  • По словам главы МИД России, по Украине был подробный разговор.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил в деталях с участниками саммита АСЕАН развитие ситуации на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"По Украине был подробный разговор. Президент всех пробрифинговал в деталях о том, как развивается ситуация и нашу оценку действий киевского режима", - сказал он журналистам.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Совместное заявление Путина и президента Филиппин по итогам саммита Россия – АСЕАН - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Путин выступил на саммите Россия — АСЕАН
Вчера, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСаммит Россия — АСЕАН в КазаниСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала