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Лавров примет участие в круглом столе по Украине для дипкорпуса - РИА Новости, 18.06.2026
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14:23 18.06.2026
Лавров примет участие в круглом столе по Украине для дипкорпуса

Захарова: Лавров 23 июня выступил на круглом столе по Украине для дипкорпуса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров выступит 23 июня на круглом столе для дипломатического корпуса в Москве по теме конфликта на Украине.
  • На мероприятие приглашены более 110 послов стран мирового большинства и представители международных организаций.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выступит 23 июня на круглом столе для дипломатического корпуса в Москве по теме конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"На круглом столе выступит глава российского внешнеполитического ведомства, он приведет факты, которые демонстрируют подлинную роль западных стран в возникновении и развитии украинского кризиса и его истинные цели", - сказала она в ходе брифинга.
На мероприятие приглашены более 110 послов стран мирового большинства и представители международных организацией, добавила Захарова.
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В миреРоссияМоскваУкраинаМария ЗахароваСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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