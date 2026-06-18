Лавров примет участие в круглом столе по Украине для дипкорпуса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров выступит 23 июня на круглом столе для дипломатического корпуса в Москве по теме конфликта на Украине.
- На мероприятие приглашены более 110 послов стран мирового большинства и представители международных организаций.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выступит 23 июня на круглом столе для дипломатического корпуса в Москве по теме конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"На круглом столе выступит глава российского внешнеполитического ведомства, он приведет факты, которые демонстрируют подлинную роль западных стран в возникновении и развитии украинского кризиса и его истинные цели", - сказала она в ходе брифинга.
На мероприятие приглашены более 110 послов стран мирового большинства и представители международных организацией, добавила Захарова.