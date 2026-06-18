Рейтинг@Mail.ru
Лавров проведет встречу с кандидатом на пост генсека ООН - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 18.06.2026 (обновлено: 17:40 18.06.2026)
Лавров проведет встречу с кандидатом на пост генсека ООН

МИД России: Лавров 22 июня встретится с кандидатом на пост генсека ООН

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров 22 июня встретится с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Марией Фернандой Эспиносой.
  • Мария Фернанда Эспиноса — экс-глава МИД Эквадора и председатель 73-й сессии Генассамблеи ООН.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 июня встретится с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, экс-главой МИД Эквадора Марией Фернандой Эспиносой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"22 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве встречу с бывшим министром иностранных дел Эквадора и председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН Марией Фернандой Эспиносой", - заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Отмечается, что в ходе встречи Лавров подробно изложит основные критерии, которым должен отвечать претендент на пост генерального секретаря ООН. В свою очередь, Спиноса представит свое видение текущего этапа работы ООН и перспектив развития организации, а также подходов к ее реформированию.
Отдельное внимание, как ожидается, будет уделено взглядам кандидатов на пост главы ООН по вопросам урегулирования международных кризисов, прежде всего ситуации вокруг Украины.
Срок полномочий нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря. Москву ранее посетили такие кандидаты на смену Гутеррешу, как гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан, экс-президент Чили Мишель Бачелет.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
МИД анонсировал переговоры Лаврова с коллегой из Мадагаскара
Вчера, 14:12
 
ЭквадорРоссияООНСергей ЛавровМария ЗахароваМария Фернанда ЭспиносаМоскваГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала