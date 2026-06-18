Лавров проведет встречу с кандидатом на пост генсека ООН

«

"22 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве встречу с бывшим министром иностранных дел Эквадора и председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН Марией Фернандой Эспиносой", - заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.