Лавров проведет встречу с кандидатом на пост генсека ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров 22 июня встретится с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Марией Фернандой Эспиносой.
- Мария Фернанда Эспиноса — экс-глава МИД Эквадора и председатель 73-й сессии Генассамблеи ООН.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 июня встретится с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, экс-главой МИД Эквадора Марией Фернандой Эспиносой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"22 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве встречу с бывшим министром иностранных дел Эквадора и председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН Марией Фернандой Эспиносой", - заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Отдельное внимание, как ожидается, будет уделено взглядам кандидатов на пост главы ООН по вопросам урегулирования международных кризисов, прежде всего ситуации вокруг Украины.
Срок полномочий нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря. Москву ранее посетили такие кандидаты на смену Гутеррешу, как гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан, экс-президент Чили Мишель Бачелет.