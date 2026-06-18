АРАССВА зарекомендовала себя полезной площадкой, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) за 30 лет существования зарекомендовала себя полезной площадкой межрегионального сотрудничества.

Лавров подчеркнул готовность России оказать содействие новым участникам АРАССВА и отметил важность председательства Республики Бурятия в Ассоциации в 2026–2027 годах.

УЛАН-УДЭ, 18 июн - РИА Новости. Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) за 30 лет существования зарекомендовала себя полезной площадкой межрегионального сотрудничества, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Юбилейное 15-е заседание рабочей комиссии высокого уровня и заседание подкомиссии по традиционной медицине АРАССВА проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 июня. Всего в мероприятии принимают участие более 200 делегатов из десяти субъектов Российской Федерации и пяти зарубежных стран: Китайской Народной Республики, Республики Корея, Монголии , Республики Казахстан и Республики Союз Мьянма.

"За 30 лет ассоциация зарекомендовала себя в качестве полезной площадки межрегионального сотрудничества, способствующей поддержанию атмосферы дружбы, взаимопонимания, добрососедства в регионе, в Евразии в целом", - зачитали послание Лаврова на торжественном открытии заседания.

Министр отметил, что АРАССВА продолжает развиваться, расширять географический охват, в том числе за счет подключения к своей работе партнеров из стран Центральной, а также Юго-Восточной Азии

"Рассчитываем на весомый вклад ее новых участников в общие усилия. Готовы оказать им необходимое содействие. Придаем большое значение председательству Республики Бурятия в Ассоциации в 2026-2027 годах", - подчеркнул Лавров.

Он выразил уверенность в том, что заседание пройдет в плодотворном ключе и позволит наметить планы на будущее.