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АРАССВА зарекомендовала себя полезной площадкой, заявил Лавров - РИА Новости, 18.06.2026
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05:56 18.06.2026
АРАССВА зарекомендовала себя полезной площадкой, заявил Лавров

Лавров назвал АРАССВА полезной площадкой межрегионального сотрудничества

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) за 30 лет существования зарекомендовала себя полезной площадкой межрегионального сотрудничества.
  • Лавров подчеркнул готовность России оказать содействие новым участникам АРАССВА и отметил важность председательства Республики Бурятия в Ассоциации в 2026–2027 годах.
УЛАН-УДЭ, 18 июн - РИА Новости. Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) за 30 лет существования зарекомендовала себя полезной площадкой межрегионального сотрудничества, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Юбилейное 15-е заседание рабочей комиссии высокого уровня и заседание подкомиссии по традиционной медицине АРАССВА проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 июня. Всего в мероприятии принимают участие более 200 делегатов из десяти субъектов Российской Федерации и пяти зарубежных стран: Китайской Народной Республики, Республики Корея, Монголии, Республики Казахстан и Республики Союз Мьянма.
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"За 30 лет ассоциация зарекомендовала себя в качестве полезной площадки межрегионального сотрудничества, способствующей поддержанию атмосферы дружбы, взаимопонимания, добрососедства в регионе, в Евразии в целом", - зачитали послание Лаврова на торжественном открытии заседания.
Министр отметил, что АРАССВА продолжает развиваться, расширять географический охват, в том числе за счет подключения к своей работе партнеров из стран Центральной, а также Юго-Восточной Азии.
"Рассчитываем на весомый вклад ее новых участников в общие усилия. Готовы оказать им необходимое содействие. Придаем большое значение председательству Республики Бурятия в Ассоциации в 2026-2027 годах", - подчеркнул Лавров.
Он выразил уверенность в том, что заседание пройдет в плодотворном ключе и позволит наметить планы на будущее.
Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) - организация, основанная в сентябре 1996 года в провинции Кенсанбук-до (Республика Корея) для поддержки регионального сотрудничества стран Северо-Восточной Азии.
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