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Латвия не заменит Армении российский рынок, считает экс-депутат - РИА Новости, 18.06.2026
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01:12 18.06.2026
Латвия не заменит Армении российский рынок, считает экс-депутат

Экс-депутат Панкратов: Латвия не компенсирует Армении потерю российского рынка

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на город Ереван в Армении
Вид на город Ереван в Армении - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Вид на город Ереван в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россельхознадзор ограничил ввоз плодоовощной продукции и цветов из Армении.
  • Импортерами армянской черешни, абрикоса и цветов с 1 июня стали несколько стран, включая Латвию.
  • По мнению бывшего депутата Латвии Руслана Панкратова, поставки фруктов в Латвию не смогут компенсировать объемы экспорта фруктов в Россию.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Латвия не сможет компенсировать Армении объемы экспорта фруктов, в частности абрикосов, которые ввозили на территорию РФ, заявил РИА Новости бывший депутат прибалтийской республики Руслан Панкратов.
Россельхознадзор с 30 мая ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Также с 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны. Как говорил заместитель министра экономики республики Арман Ходжоян, с 1 июня импортерами армянской черешни, абрикоса и цветов стали Нидерланды, Кипр, ОАЭ, Румыния, Болгария и Латвия.
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Однако, по словам Панкратова, Латвия никогда не нуждалась в армянских фруктах, поэтому экспортерам будет непросто добиться высоких экономических показателей.
"Поставки фруктов в Латвию не смогут покрыть те объемы экспорта фруктов, которые достигались с Россией", - сказал Панкратов.
Он отметил, что армянские абрикосы и черешня скорее всего заполнят нишевую категорию товаров, но не станут пользоваться высоким спросом у массового потребителя, как это было в РФ. "До этого рынок спокойно закрывали поставки из стран ЕС, Турции, Египта, Ирана и других крупных экспортеров, и статистически Армения там почти не фигурировала", - заключил Панкратов.
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