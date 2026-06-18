Латвия не заменит Армении российский рынок, считает экс-депутат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россельхознадзор ограничил ввоз плодоовощной продукции и цветов из Армении.
- Импортерами армянской черешни, абрикоса и цветов с 1 июня стали несколько стран, включая Латвию.
- По мнению бывшего депутата Латвии Руслана Панкратова, поставки фруктов в Латвию не смогут компенсировать объемы экспорта фруктов в Россию.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Латвия не сможет компенсировать Армении объемы экспорта фруктов, в частности абрикосов, которые ввозили на территорию РФ, заявил РИА Новости бывший депутат прибалтийской республики Руслан Панкратов.
Россельхознадзор с 30 мая ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Также с 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны. Как говорил заместитель министра экономики республики Арман Ходжоян, с 1 июня импортерами армянской черешни, абрикоса и цветов стали Нидерланды, Кипр, ОАЭ, Румыния, Болгария и Латвия.
Однако, по словам Панкратова, Латвия никогда не нуждалась в армянских фруктах, поэтому экспортерам будет непросто добиться высоких экономических показателей.
"Поставки фруктов в Латвию не смогут покрыть те объемы экспорта фруктов, которые достигались с Россией", - сказал Панкратов.
Он отметил, что армянские абрикосы и черешня скорее всего заполнят нишевую категорию товаров, но не станут пользоваться высоким спросом у массового потребителя, как это было в РФ. "До этого рынок спокойно закрывали поставки из стран ЕС, Турции, Египта, Ирана и других крупных экспортеров, и статистически Армения там почти не фигурировала", - заключил Панкратов.