Вид на город Ереван в Армении. Архивное фото

Вид на город Ереван в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Россельхознадзор ограничил ввоз плодоовощной продукции и цветов из Армении.

Импортерами армянской черешни, абрикоса и цветов с 1 июня стали несколько стран, включая Латвию.

По мнению бывшего депутата Латвии Руслана Панкратова, поставки фруктов в Латвию не смогут компенсировать объемы экспорта фруктов в Россию.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Латвия не сможет компенсировать Армении объемы экспорта фруктов, в частности абрикосов, которые ввозили на территорию РФ, заявил РИА Новости бывший депутат прибалтийской республики Руслан Панкратов.

Кипр, ОАЭ, Румыния, Болгария и Латвия. Россельхознадзор с 30 мая ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Также с 22 мая ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны. Как говорил заместитель министра экономики республики Арман Ходжоян, с 1 июня импортерами армянской черешни, абрикоса и цветов стали Нидерланды

Однако, по словам Панкратова, Латвия никогда не нуждалась в армянских фруктах, поэтому экспортерам будет непросто добиться высоких экономических показателей.

"Поставки фруктов в Латвию не смогут покрыть те объемы экспорта фруктов, которые достигались с Россией", - сказал Панкратов.