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Россия высоко ценит отношения с Лаосом, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2026
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15:52 18.06.2026
Россия высоко ценит отношения с Лаосом, заявил Путин

Путин: Россия высоко ценит отношения с Лаосом

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкВладимир Путин и премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
Владимир Путин и премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Владимир Путин и премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия высоко ценит отношения с Лаосом.
  • По его словам, важным результатом для двух стран стало подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве по мирному атому.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия высоко ценит отношения с Лаосом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин продолжил серию международных встреч на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани переговорами с премьером Лаоса.
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"Мы высоко ценим отношения с Лаосом, которые традиционно основываются на дружбе, взаимном уважении и учете интересов друг друга", - сказал Путин.
Президент РФ отметил стратегическое партнерство России и Лаоса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По его словам, важным результатом для двух стран стало подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве по мирному атому, создающее правовую базу для сооружения в Лаосе атомной электростанции (АЭС) малой мощности российского дизайна.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.
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РоссияЛаосКазаньВладимир ПутинСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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