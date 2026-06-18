Россия высоко ценит отношения с Лаосом, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия высоко ценит отношения с Лаосом.
- По его словам, важным результатом для двух стран стало подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве по мирному атому.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия высоко ценит отношения с Лаосом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы высоко ценим отношения с Лаосом, которые традиционно основываются на дружбе, взаимном уважении и учете интересов друг друга", - сказал Путин.
Президент РФ отметил стратегическое партнерство России и Лаоса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По его словам, важным результатом для двух стран стало подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве по мирному атому, создающее правовую базу для сооружения в Лаосе атомной электростанции (АЭС) малой мощности российского дизайна.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия - АСЕАН. РИА Новости - информационный партнер форума.