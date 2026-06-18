Россия высоко ценит отношения с Лаосом, заявил Путин

Владимир Путин и премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани

Владимир Путин и премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил, что Россия высоко ценит отношения с Лаосом.

По его словам, важным результатом для двух стран стало подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве по мирному атому.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия высоко ценит отношения с Лаосом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин продолжил серию международных встреч на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани переговорами с премьером Лаоса

"Мы высоко ценим отношения с Лаосом, которые традиционно основываются на дружбе, взаимном уважении и учете интересов друг друга", - сказал Путин.

Президент РФ отметил стратегическое партнерство России и Лаоса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По его словам, важным результатом для двух стран стало подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве по мирному атому, создающее правовую базу для сооружения в Лаосе атомной электростанции (АЭС) малой мощности российского дизайна.