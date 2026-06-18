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Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ из-за атак ВСУ на Москву и Подмосковье - РИА Новости, 18.06.2026
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15:15 18.06.2026
Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ из-за атак ВСУ на Москву и Подмосковье

РИА Новости: Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ из-за атак дронов ВСУ на Москву

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Лантратова сообщила, что обратится в ООН и ОБСЕ в связи с атаками ВСУ на Москву и Подмосковье.
  • Международные правозащитные организации должны честно отреагировать на преступления против мирных жителей, заявила она.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что обратится в ООН и ОБСЕ в связи с атаками ВСУ на Москву и Подмосковье в четверг.
Она отметила, что Москва и Подмосковье пережили одну из самых массированных атак беспилотников за последние два года. По данным Минобороны, силы ПВО сбили около 194 БПЛА. В Подмосковье, как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пострадали 17 человек. Среди них - двое детей.
«
"Это атака на обычную жизнь людей... Обращусь в ООН и ОБСЕ. Международные правозащитные организации должны честно отреагировать на преступления против мирных жителей", - сказала Лантратова.
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