Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ из-за атак ВСУ на Москву и Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Яна Лантратова сообщила, что обратится в ООН и ОБСЕ в связи с атаками ВСУ на Москву и Подмосковье.
- Международные правозащитные организации должны честно отреагировать на преступления против мирных жителей, заявила она.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что обратится в ООН и ОБСЕ в связи с атаками ВСУ на Москву и Подмосковье в четверг.
Она отметила, что Москва и Подмосковье пережили одну из самых массированных атак беспилотников за последние два года. По данным Минобороны, силы ПВО сбили около 194 БПЛА. В Подмосковье, как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пострадали 17 человек. Среди них - двое детей.
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"Это атака на обычную жизнь людей... Обращусь в ООН и ОБСЕ. Международные правозащитные организации должны честно отреагировать на преступления против мирных жителей", - сказала Лантратова.